***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 11:55
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829198
BIST
12:5789.725
En Yüksek
|Değişim
|: -6,15%
|| -5.880,25
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
89.405
12:576,3825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0530
|Açılış
|: 6,3780
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3847
En Düşük
6,2780
12:577,1540
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1210
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
12:57312,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,30
|Açılış
|: 312,69
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,21
|24.119
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,15
|8.623.897
|% 8,49
|
|SANEL
|3,85
|12
|% 6,94
|
|RTALB
|2,89
|41.181.061
|% 5,86
|
|PEKGY
|2,09
|4.016.153
|% 5,03
|
|AKFGY
|2,07
|916.357
|% -10,00
|
|BRKSN
|2,16
|1.394.356
|% -10,00
|
|TURGG
|36,00
|172.917
|% -10,00
|
|IHEVA
|2,07
|2.011.306
|% -10,00
|
|HURGZ
|0,81
|1.079.150
|% -10,00
|
|ASELS
|23,64
|341.056.988
|% -7,15
|
|THYAO
|8,55
|270.834.450
|% -6,46
|
|GARAN
|8,39
|256.878.146
|% -6,88
|
|ECILC
|3,77
|143.643.598
|% -7,14
|
|YKBNK
|2,11
|92.671.542
|% -4,52
|
|IHLGM
|0,89
|48.590.140
|% -6,32
|
|ODAS
|1,28
|69.513.219
|% -7,25
|
|YKBNK
|2,11
|92.671.542
|% -4,52
|
|EKGYO
|1,15
|48.653.707
|% -4,17
|
|IHLAS
|0,49
|20.734.857
|% -9,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7998
|7,8389
|% 0,67
|
|Frank
|6,7363
|6,7769
|% 1,66
|
|Riyal
|1,6933
|1,7018
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.526
|1.527
|-3,22
|
|Altın Gr.
|312
|313
|1,15
|
|Cumhuriyet
|2.097
|2.129
|17,00
|
|Tam
|2.081
|2.134
|10,61
|
|Yarım
|1.006
|1.032
|5,13
|
|Çeyrek
|504
|516
|2,57
|
|Gümüş.Ons
|13,15
|13,20
|-1,55
|
|Gümüş Gr.
|2,65
|2,67
|-0,33
|
|B. Petrol
|31,23
|31,23
|-2,62
|