***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 10:04
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830282
BIST
12:5886.986
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 207,90
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
12:586,4558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0572
|Açılış
|: 6,4730
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
12:587,1104
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,0739
|Açılış
|: 7,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
12:58310,71
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -3,82
|Açılış
|: 310,71
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,63
|1.210.140
|% 10,00
|
|ASLAN
|34,76
|747.062
|% 10,00
|
|KSTUR
|22,00
|110
|% 10,00
|
|SANEL
|3,63
|363
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|METAL
|0,54
|1.780
|% -10,00
|
|UZERB
|1,62
|5.092
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|1.472
|% -10,00
|
|NIBAS
|5,23
|10
|% -9,98
|
|ISBIR
|344,50
|5.857
|% -9,98
|
|THYAO
|8,17
|500.541.780
|% 2,38
|
|ASELS
|22,30
|387.846.839
|% 1,46
|
|GARAN
|8,35
|327.748.287
|% -0,48
|
|ISCTR
|5,13
|269.717.068
|% -1,16
|
|TSPOR
|2,57
|156.008.786
|% -4,81
|
|ODAS
|1,23
|92.811.804
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,03
|139.295.493
|% -0,98
|
|THYAO
|8,17
|500.541.780
|% 2,38
|
|TSPOR
|2,57
|156.008.786
|% -4,81
|
|IHLGM
|0,80
|41.394.380
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7463
|7,7852
|% 0,76
|
|Frank
|6,7129
|6,7534
|% 1,26
|
|Riyal
|1,7181
|1,7267
|% 1,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.490
|-38,90
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.060
|2.113
|-15,40
|
|Yarım
|996
|1.022
|-7,45
|
|Çeyrek
|499
|511
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,37
|12,41
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|2,55
|2,56
|-0,04
|
|B. Petrol
|28,02
|28,02
|-0,71
|