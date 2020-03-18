***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2020 15:01
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830373
BIST
15:2085.918
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -859,24
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
15:206,4722
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0736
|Açılış
|: 6,4720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4731
En Düşük
6,3873
15:207,1054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0689
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
15:20314,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,41
|Açılış
|: 315,39
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|1.263.769
|% 10,00
|
|ADANA
|6,82
|10.921.068
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.443.669
|% 10,00
|
|ADNAC
|1,88
|2.228.193
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|264.240
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|25.134
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.778
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|41.340
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|1.203.998
|% -9,97
|
|KLMSN
|12,29
|6.121.562
|% -9,96
|
|THYAO
|8,04
|758.250.825
|% 0,75
|
|ASELS
|22,14
|538.017.721
|% 0,73
|
|GARAN
|8,26
|457.220.814
|% -1,55
|
|ISCTR
|5,08
|316.407.675
|% -2,12
|
|TSPOR
|2,44
|218.147.709
|% -9,63
|
|YKBNK
|2,00
|205.416.818
|% -2,44
|
|THYAO
|8,04
|758.250.825
|% 0,75
|
|ODAS
|1,21
|107.854.847
|% 2,54
|
|TSPOR
|2,44
|218.147.709
|% -9,63
|
|IHLGM
|0,77
|54.174.853
|% -3,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6630
|7,7015
|% -0,32
|
|Frank
|6,7037
|6,7441
|% 1,12
|
|Riyal
|1,7184
|1,7271
|% 1,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.513
|1.514
|-15,58
|
|Altın Gr.
|315
|315
|0,87
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|15,00
|
|Tam
|2.090
|2.144
|15,38
|
|Yarım
|1.010
|1.037
|7,44
|
|Çeyrek
|507
|518
|3,72
|
|Gümüş.Ons
|12,16
|12,19
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,03
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|B. Petrol
|27,38
|27,38
|-1,35
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