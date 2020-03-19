***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 10:17
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830635
BIST
10:4185.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -13,89
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.045
En Düşük
84.803
10:416,5195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0399
|Açılış
|: 6,4610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,5227
En Düşük
6,4647
10:417,0861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0118
|Açılış
|: 7,0420
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1299
En Düşük
7,0471
10:41310,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,90
|Açılış
|: 310,62
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|OSMEN
|4,95
|5
|% 10,00
|
|GLRYH
|1,66
|1.544.545
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|904.154
|% 9,92
|
|ETILR
|1,57
|7.852
|% 9,79
|
|ULUUN
|3,17
|4.825.674
|% 9,69
|
|SUMAS
|6,93
|2.800
|% -10,00
|
|MAALT
|46,14
|150.647
|% -9,97
|
|LKMNH
|4,25
|400.554
|% -9,96
|
|HUBVC
|11,77
|12.197.812
|% -9,95
|
|SODSN
|10,28
|18.843
|% -9,90
|
|THYAO
|7,96
|144.255.722
|% 0,76
|
|ASELS
|21,68
|106.632.942
|% -0,28
|
|GARAN
|8,05
|90.968.970
|% 0,63
|
|ISFIN
|2,76
|77.994.822
|% 6,15
|
|ECILC
|3,12
|56.441.208
|% 4,70
|
|ISFIN
|2,76
|77.994.822
|% 6,15
|
|ODAS
|1,19
|32.489.938
|% -0,83
|
|YKBNK
|1,99
|50.714.756
|% 0,51
|
|IHLGM
|0,77
|17.261.841
|% 0,00
|
|ECILC
|3,12
|56.441.208
|% 4,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5033
|7,5410
|% -0,14
|
|Frank
|6,6923
|6,7326
|% 0,39
|
|Riyal
|1,7324
|1,7411
|% 0,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.481
|1.482
|-4,97
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,51
|
|Cumhuriyet
|2.086
|2.117
|0,00
|
|Tam
|2.078
|2.131
|2,96
|
|Yarım
|1.004
|1.031
|1,43
|
|Çeyrek
|504
|515
|0,72
|
|Gümüş.Ons
|11,91
|11,97
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,50
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|26,09
|26,09
|1,21
|