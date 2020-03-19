***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.03.2020 11:24
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830652
BIST
14:4284.890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -686,60
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.803
14:426,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0609
|Açılış
|: 6,5520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
14:427,0401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0342
|Açılış
|: 7,0470
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0268
14:42311,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 1,56
|Açılış
|: 311,27
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|447.670
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|4.704.209
|% 9,94
|
|GLRYH
|1,66
|1.622.251
|% 9,93
|
|GEDIK
|12,73
|3.317.717
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.179.883
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|788.613
|% -9,96
|
|DERIM
|2,90
|3.248.262
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.352.529
|% -9,93
|
|MAALT
|46,18
|5.524.989
|% -9,89
|
|TSPOR
|2,19
|119.415.608
|% -9,88
|
|ASELS
|21,34
|460.554.790
|% -1,84
|
|GARAN
|7,89
|447.710.536
|% -1,38
|
|THYAO
|7,98
|423.815.673
|% 1,01
|
|YKBNK
|1,94
|197.179.749
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,91
|124.897.526
|% -1,80
|
|YKBNK
|1,94
|197.179.749
|% -2,02
|
|ODAS
|1,17
|87.261.456
|% -2,50
|
|IHLGM
|0,76
|47.768.290
|% -1,30
|
|GARAN
|7,89
|447.710.536
|% -1,38
|
|THYAO
|7,98
|423.815.673
|% 1,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5295
|7,5673
|% 0,21
|
|Frank
|6,6402
|6,6802
|% -0,39
|
|Riyal
|1,7370
|1,7457
|% 0,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.480
|1.481
|-6,10
|
|Altın Gr.
|311
|311
|1,33
|
|Cumhuriyet
|2.073
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.067
|2.120
|-11,34
|
|Yarım
|999
|1.025
|-5,48
|
|Çeyrek
|501
|513
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|11,99
|12,05
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|2,52
|2,53
|0,03
|
|B. Petrol
|26,10
|26,10
|1,22
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:54TSPOR
Yüzde -9.88 oranında düşüşle 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 53, 132, 183 adet işlem
-
14:53NTHOL
Yüzde -4.20 oranında düşüşle 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 156, 602 adet işlem
-
14:52ESCOM
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 1.24 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 585, 313 adet işlem
-
14:51BALAT
Yüzde -9.55 oranında düşüşle 1.42 lira fiyatla işlem gören hissede 110, 139 adet işlem
-
14:50XU100
Endeks 85, 366 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 25 altında . İşlem hacmi 4, 175.00 milyon TL de