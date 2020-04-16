***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 14:02
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838619
BIST
16:5296.335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 480,40
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
16:526,9414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0293
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
16:527,5599
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
16:52384,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 3,37
|Açılış
|: 384,89
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|PETUN
|16,39
|90.288.246
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.771.362
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.715.597
|% 10,00
|
|QNBFB
|47,30
|2.472.914
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|DOCO
|358,10
|79.386.378
|% -9,98
|
|CLEBI
|77,55
|33.075.316
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.148.238.610
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.077.034
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.148.238.610
|% -9,97
|
|ASELS
|26,70
|1.018.669.270
|% 0,98
|
|THYAO
|10,26
|909.261.205
|% -0,97
|
|GARAN
|8,30
|760.353.156
|% 1,10
|
|ECILC
|4,76
|737.119.583
|% 8,92
|
|IHLGM
|1,07
|223.583.992
|% 4,90
|
|IHLAS
|0,67
|100.427.500
|% 9,84
|
|ECILC
|4,76
|737.119.583
|% 8,92
|
|IHEVA
|1,89
|285.883.260
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,95
|271.390.378
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6475
|8,6909
|% 0,20
|
|Frank
|7,1494
|7,1924
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8403
|1,8496
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.727
|11,02
|
|Altın Gr.
|383
|383
|2,00
|
|Cumhuriyet
|2.462
|2.519
|15,10
|
|Tam
|2.531
|2.592
|15,50
|
|Yarım
|1.231
|1.262
|7,50
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,80
|
|Gümüş.Ons
|15,44
|15,47
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,43
|3,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|28,41
|28,41
|0,72
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