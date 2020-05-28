***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 10:00
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847127
BIST
11:13105.692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 738,03
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:136,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7969
En Düşük
6,7656
11:137,4712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0114
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:13375,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 3,53
|Açılış
|: 375,90
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
376,14
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|7.236.815
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|7.095.658
|% 9,83
|
|GLBMD
|4,44
|2.119.642
|% 9,09
|
|MNDRS
|1,97
|128.138.632
|% 8,24
|
|BIZIM
|14,80
|63.915.695
|% 6,47
|
|RTALB
|25,22
|17.764.676
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|GLRYH
|11,74
|7.574.196
|% -9,97
|
|AYCES
|26,42
|285.547
|% -9,95
|
|TACTR
|5,27
|330.292
|% -9,91
|
|THYAO
|12,84
|1.462.990.171
|% 4,14
|
|PGSUS
|60,45
|467.499.668
|% 2,28
|
|GARAN
|7,70
|348.924.046
|% 0,79
|
|ASELS
|30,30
|244.931.076
|% 0,73
|
|TUPRS
|86,00
|222.999.330
|% 2,50
|
|THYAO
|12,84
|1.462.990.171
|% 4,14
|
|EKGYO
|1,44
|117.624.889
|% 0,70
|
|MNDRS
|1,97
|128.138.632
|% 8,24
|
|YKBNK
|2,22
|126.078.809
|% 0,45
|
|GARAN
|7,70
|348.924.046
|% 0,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3040
|8,3457
|% 0,29
|
|Frank
|6,9747
|7,0167
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8032
|1,8122
|% 0,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|11,99
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,49
|
|Cumhuriyet
|2.441
|2.471
|24,90
|
|Tam
|2.513
|2.547
|37,00
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|12,50
|
|Çeyrek
|613
|621
|6,30
|
|Gümüş.Ons
|17,36
|17,39
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,79
|3,79
|0,03
|
|B. Petrol
|33,82
|33,82
|-0,92
|