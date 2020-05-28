***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.05.2020 11:05
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847161
BIST
11:03105.700
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 746,00
|Açılış
|: 105.556
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
106.292
En Düşük
105.334
11:036,7952
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0230
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7968
En Düşük
6,7656
11:037,4748
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
11:03375,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,12
|Açılış
|: 375,50
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,87
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|520,90
|7.113.362
|% 9,99
|
|SAYAS
|3,91
|3.358.358
|% 9,83
|
|MNDRS
|1,98
|121.274.674
|% 8,79
|
|TSGYO
|2,76
|5.227.749
|% 6,98
|
|BIZIM
|14,78
|60.978.666
|% 6,33
|
|CMENT
|31,68
|672.305
|% -10,00
|
|RTALB
|25,22
|17.615.777
|% -9,99
|
|TKURU
|15,22
|59.130
|% -9,99
|
|KUTPO
|20,38
|3.335.651
|% -9,98
|
|GLRYH
|11,74
|7.524.242
|% -9,97
|
|THYAO
|12,88
|1.345.001.216
|% 4,46
|
|PGSUS
|60,45
|426.132.781
|% 2,28
|
|GARAN
|7,68
|308.947.872
|% 0,52
|
|ASELS
|30,28
|217.430.914
|% 0,66
|
|TUPRS
|86,25
|205.557.641
|% 2,80
|
|THYAO
|12,88
|1.345.001.216
|% 4,46
|
|EKGYO
|1,44
|114.980.672
|% 0,70
|
|MNDRS
|1,98
|121.274.674
|% 8,79
|
|YKBNK
|2,22
|125.137.919
|% 0,45
|
|GARAN
|7,68
|308.947.872
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3061
|8,3478
|% 0,31
|
|Frank
|6,9774
|7,0195
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8033
|1,8124
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,16
|
|Altın Gr.
|376
|376
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.470
|23,10
|
|Tam
|2.511
|2.534
|23,80
|
|Yarım
|1.226
|1.239
|11,60
|
|Çeyrek
|613
|620
|5,80
|
|Gümüş.Ons
|17,30
|17,32
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|33,93
|33,93
|-0,81
|