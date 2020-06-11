***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.06.2020 10:07
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850594
BIST
10:52109.710
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -68,90
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.822
En Düşük
108.956
10:526,7843
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:527,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:52378,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,16
|Açılış
|: 378,87
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.085.476
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|21.552.731
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|38.100.160
|% 9,97
|
|RTALB
|27,40
|88.647.236
|% 9,95
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|6.185.856
|% -5,92
|
|KUTPO
|26,00
|434.569
|% -4,06
|
|EKGYO
|1,99
|396.608.192
|% 2,05
|
|ASELS
|32,56
|376.930.353
|% 1,12
|
|IHLGM
|1,65
|230.982.096
|% 8,55
|
|KRDMD
|2,70
|207.948.529
|% 0,75
|
|GARAN
|8,12
|199.872.015
|% -0,85
|
|EKGYO
|1,99
|396.608.192
|% 2,05
|
|IHLGM
|1,65
|230.982.096
|% 8,55
|
|TSKB
|1,22
|101.995.939
|% 2,52
|
|KRDMD
|2,70
|207.948.529
|% 0,75
|
|IEYHO
|0,72
|40.433.883
|% 7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5863
|8,6293
|% -0,25
|
|Frank
|7,1720
|7,2152
|% 0,34
|
|Riyal
|1,8040
|1,8130
|% 0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.736
|-2,83
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,41
|
|Cumhuriyet
|2.455
|2.480
|-2,40
|
|Tam
|2.527
|2.552
|1,50
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|0,80
|
|Çeyrek
|617
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,88
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,38
|40,38
|-1,35
|