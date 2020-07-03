***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.07.2020 10:37
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854319
BIST
11:56117.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 305,41
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.592
11:566,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8573
En Düşük
6,8453
11:567,7026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7178
En Düşük
7,6844
11:56391,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,19
|Açılış
|: 391,52
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,75
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|VKFYO
|4,34
|31.346.713
|% 8,77
|
|KUTPO
|38,24
|28.691.119
|% 8,27
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|MERIT
|23,10
|23.100
|% -3,75
|
|KARSN
|3,48
|509.299.893
|% 5,45
|
|ODAS
|2,66
|469.375.740
|% 4,31
|
|KRDMD
|3,20
|424.528.622
|% -1,23
|
|THYAO
|12,10
|372.314.080
|% -1,31
|
|GARAN
|8,28
|328.107.255
|% -0,96
|
|IEYHO
|1,09
|219.297.015
|% 6,86
|
|ODAS
|2,66
|469.375.740
|% 4,31
|
|CEMAS
|1,74
|302.396.771
|% 4,19
|
|ALBRK
|1,82
|310.875.907
|% 3,41
|
|EKGYO
|2,08
|311.495.893
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5191
|8,5618
|% -0,01
|
|Frank
|7,2166
|7,2601
|% -0,06
|
|Riyal
|1,8223
|1,8314
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,58
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,07
|
|Cumhuriyet
|2.535
|2.555
|0,50
|
|Tam
|2.609
|2.621
|0,50
|
|Yarım
|1.268
|1.282
|0,20
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,04
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,01
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|B. Petrol
|42,67
|42,67
|-0,47
|
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