***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.07.2020 11:16
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861105
BIST
11:09118.197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 154,53
|Açılış
|: 118.816
|
|Önceki Kapanış
|: 118.042
|
119.372
En Düşük
117.536
11:096,8526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0321
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8539
En Düşük
6,8162
11:097,8962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0319
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9121
En Düşük
7,8064
11:09408,24
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 4,44
|Açılış
|: 408,24
|
|Önceki Kapanış
|: 403,81
|
410,14
En Düşük
403,67
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|539,00
|6.049.807
|% 10,00
|
|YONGA
|31,94
|322.881
|% 9,99
|
|QNBFL
|101,60
|3.753.632
|% 9,96
|
|FRIGO
|26,94
|461.752
|% 9,96
|
|TKURU
|30,54
|450.618
|% 9,94
|
|KUTPO
|41,44
|53.174.719
|% -9,99
|
|DERAS
|6,16
|24.506.328
|% -9,94
|
|AYES
|4,08
|123.420
|% -7,90
|
|BERA
|8,04
|12.979.559
|% -7,80
|
|MEGAP
|4,50
|833.624
|% -7,22
|
|EKGYO
|2,36
|2.328.329.249
|% 4,42
|
|GARAN
|7,95
|330.301.268
|% 0,13
|
|AFYON
|4,81
|311.318.893
|% 3,22
|
|ASELS
|32,66
|278.596.965
|% 0,99
|
|ISFIN
|4,18
|237.242.430
|% 1,70
|
|EKGYO
|2,36
|2.328.329.249
|% 4,42
|
|IHLGM
|1,77
|134.354.201
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,07
|216.324.506
|% 0,99
|
|AFYON
|4,81
|311.318.893
|% 3,22
|
|GSDHO
|2,37
|144.014.789
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6591
|8,7025
|% 0,02
|
|Frank
|7,3131
|7,3572
|% 0,49
|
|Riyal
|1,8215
|1,8306
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.851
|8,65
|
|Altın Gr.
|409
|409
|4,79
|
|Cumhuriyet
|2.651
|2.676
|30,00
|
|Tam
|2.731
|2.746
|30,70
|
|Yarım
|1.326
|1.343
|15,00
|
|Çeyrek
|665
|672
|7,50
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,60
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|4,80
|4,81
|0,14
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|B. Petrol
|44,06
|44,06
|-0,26
|
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