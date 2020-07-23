***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.07.2020 10:17
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861302
BIST
10:47119.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.102,11
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:476,8492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:477,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:47412,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,54
|Açılış
|: 412,86
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.576.789
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.541.540
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.888.562
|% 9,95
|
|FRIGO
|29,62
|1.387.134
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,83
|33.935.945
|% -5,36
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|DOBUR
|20,72
|212.794
|% -3,54
|
|KUTPO
|40,02
|16.056.176
|% -3,43
|
|ASELS
|34,38
|607.172.409
|% 1,90
|
|ISFIN
|4,27
|395.366.674
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|387.864.912
|% -0,84
|
|ALKIM
|14,11
|183.953.218
|% 9,89
|
|IHLGM
|1,77
|156.934.267
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,35
|387.864.912
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|395.366.674
|% 3,64
|
|IHLGM
|1,77
|156.934.267
|% 2,31
|
|GSDHO
|2,42
|117.168.527
|% 0,83
|
|KRDMD
|3,16
|150.378.921
|% 1,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6813
|8,7249
|% -0,21
|
|Frank
|7,3453
|7,3895
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8203
|1,8294
|% -0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,69
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,68
|
|Cumhuriyet
|2.682
|2.704
|6,70
|
|Tam
|2.763
|2.775
|6,80
|
|Yarım
|1.341
|1.357
|3,40
|
|Çeyrek
|673
|680
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|22,77
|22,82
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,01
|5,02
|-0,05
|
|B. Petrol
|44,47
|44,47
|0,19
|
Seans Raporu
daha fazla
-
11:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1198, 71 artarak (% 0.90 ) 134, 902
-
11:03
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ISFIN, IHLGM
-
11:03
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ALKA, PKENT
-
11:03
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ASELS, ISFIN, EKGYO
-
11:03XU100
Endeks 119, 177 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 93 üstünde . İşlem hacmi 4, 413.00 milyon TL de