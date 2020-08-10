***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.08.2020 10:01
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867106
BIST
12:281.069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 8,68
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.073
En Düşük
1.039
12:287,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0428
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:288,6309
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,0983
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:28479,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 479,12
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|200.769
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|370.468
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.487.064
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|409.231
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,70
|1.310.916.515
|% 5,42
|
|EKGYO
|1,94
|783.929.390
|% -1,02
|
|GARAN
|6,60
|404.433.632
|% 0,30
|
|SISE
|5,98
|299.362.854
|% -0,83
|
|SASA
|12,94
|278.215.587
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,94
|783.929.390
|% -1,02
|
|KARSN
|2,77
|227.872.560
|% 2,21
|
|KRDMD
|2,66
|212.675.312
|% 0,00
|
|ASELS
|17,70
|1.310.916.515
|% 5,42
|
|ODAS
|2,24
|140.117.528
|% 0,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5548
|9,6028
|% 0,72
|
|Frank
|7,9731
|8,0211
|% 0,19
|
|Riyal
|1,9482
|1,9580
|% 0,51
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.032
|2.033
|-2,36
|
|Altın Gr.
|479
|479
|2,07
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.194
|3.276
|-23,38
|
|Yarım
|1.544
|1.585
|-11,31
|
|Çeyrek
|774
|792
|-5,65
|
|Gümüş.Ons
|28,27
|28,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,69
|0,04
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|