***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.08.2020 10:01
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867855
BIST
10:561.093
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 17,07
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.076
|
1.096
En Düşük
1.082
10:567,3052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0325
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3506
En Düşük
7,2611
10:568,5939
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,6050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,6397
En Düşük
8,5105
10:56468,51
En Yüksek
|Değişim
|: -2,08%
|| -9,94
|Açılış
|: 468,51
|
|Önceki Kapanış
|: 478,45
|
478,90
En Düşük
467,84
BIST En Aktif Hisseler10:56
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|MEGAP
|3,71
|165.262
|% 12,42
|
|RTALB
|62,70
|75.889.622
|% 10,00
|
|HALKS
|3,41
|45.854
|% 10,00
|
|KENT
|1.720,60
|313.149
|% 10,00
|
|RALYH
|18,08
|2.388.852
|% -9,96
|
|VKFYO
|8,50
|4.231.351
|% -9,96
|
|ROYAL
|2,17
|590.010
|% -9,96
|
|DOBUR
|23,58
|65.505
|% -9,93
|
|AKMGY
|42,90
|70.785
|% -6,21
|
|ASELS
|18,67
|570.511.091
|% 3,55
|
|EKGYO
|2,01
|331.273.588
|% 1,52
|
|GUSGR
|5,71
|182.054.408
|% 2,70
|
|GARAN
|6,69
|169.240.364
|% 1,83
|
|SISE
|6,07
|166.774.939
|% 2,02
|
|EKGYO
|2,01
|331.273.588
|% 1,52
|
|KARSN
|3,08
|142.264.429
|% 5,12
|
|YKBNK
|2,08
|92.474.878
|% 1,96
|
|TSKB
|1,10
|43.382.938
|% 2,80
|
|GUSGR
|5,71
|182.054.408
|% 2,70
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3020
|7,3052
|% -0,44
|
|Euro
|8,5815
|8,5939
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,5277
|9,5755
|% -0,38
|
|Frank
|7,9526
|8,0005
|% -0,36
|
|Riyal
|1,9423
|1,9520
|% -0,44
|
|10:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.989
|-38,83
|
|Altın Gr.
|468
|469
|-9,94
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|27,81
|27,86
|-1,30
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,25
|
|B. Petrol
|45,38
|45,38
|0,39
|
Seans Raporu
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