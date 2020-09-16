***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.09.2020 10:18
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875237
BIST
10:281.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 2,83
|Açılış
|: 1.114
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.117
En Düşük
1.113
10:287,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0094
|Açılış
|: 7,5080
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4993
En Düşük
7,4788
10:288,8961
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0205
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8900
|
8,8961
En Düşük
8,8600
10:28473,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,65
|Açılış
|: 473,44
|
|Önceki Kapanış
|: 470,79
|
473,72
En Düşük
469,67
BIST En Aktif Hisseler10:28
|VAKFN
|4,04
|5.458.981
|% 1.168,47
|
|YONGA
|81,40
|2.266.583
|% 10,00
|
|UFUK
|12,43
|702.979
|% 10,00
|
|SUMAS
|33,22
|109.493
|% 10,00
|
|EMNIS
|15,52
|191.641
|% 9,99
|
|KENT
|429,30
|343.011
|% -10,00
|
|FENER
|30,64
|54.799.328
|% -9,99
|
|TSPOR
|4,48
|12.430.347
|% -9,31
|
|GSRAY
|3,30
|20.475.218
|% -8,33
|
|BJKAS
|3,13
|7.860.641
|% -8,21
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|SASA
|16,75
|130.052.993
|% 2,95
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|PETUN
|23,88
|69.275.324
|% 0,76
|
|PETKM
|4,40
|161.954.441
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,10
|106.095.746
|% -0,32
|
|IHLAS
|1,08
|24.658.724
|% 2,86
|
|SISE
|6,38
|137.883.256
|% 0,47
|
|KUYAS
|2,51
|35.396.389
|% 9,60
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4969
|7,4993
|% 0,13
|
|Euro
|8,8915
|8,8961
|% 0,23
|
|Sterlin
|9,6259
|9,6741
|% -0,02
|
|Frank
|8,2279
|8,2775
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9926
|2,0026
|% 0,06
|
|10:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|10,42
|
|Altın Gr.
|473
|473
|2,06
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.163
|-10,00
|
|Tam
|3.102
|3.179
|-8,67
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|-4,20
|
|Çeyrek
|752
|769
|-2,10
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|0,03
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,76
|