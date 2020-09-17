***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.09.2020 10:19
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875388
BIST
11:491.105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,63
|Açılış
|: 1.106
|
|Önceki Kapanış
|: 1.107
|
1.108
En Düşük
1.103
11:497,5481
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0439
|Açılış
|: 7,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5240
|
7,5482
En Düşük
7,4825
11:498,9166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0491
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8700
|
8,9184
En Düşük
8,8040
11:49471,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,50
|Açılış
|: 471,52
|
|Önceki Kapanış
|: 473,02
|
473,16
En Düşük
466,85
BIST En Aktif Hisseler11:49
|BALAT
|3,96
|2.699.069
|% 10,00
|
|YBTAS
|13.488,00
|310.224
|% 10,00
|
|EMNIS
|17,07
|545.967
|% 9,99
|
|MERIT
|96,85
|237.379
|% 9,99
|
|SODSN
|20,36
|689.390
|% 9,99
|
|KENT
|386,40
|985.320
|% -9,99
|
|MRSHL
|328,50
|15.416.544
|% -9,98
|
|EKIZ
|10,47
|3.953.619
|% -9,97
|
|TDGYO
|6,66
|13.802.841
|% -9,88
|
|IZTAR
|6,48
|2.284.835
|% -9,87
|
|KRDMD
|3,13
|359.814.780
|% -1,26
|
|AVOD
|4,44
|306.054.281
|% 9,90
|
|PETKM
|4,34
|218.809.336
|% -0,23
|
|RTALB
|52,05
|208.348.851
|% 1,66
|
|GARAN
|6,68
|191.089.773
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,13
|359.814.780
|% -1,26
|
|IHLAS
|1,08
|104.994.229
|% -0,92
|
|AVOD
|4,44
|306.054.281
|% 9,90
|
|TSKB
|1,08
|63.227.923
|% -0,92
|
|KARSN
|3,04
|173.679.204
|% 3,40
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5459
|7,5481
|% 0,59
|
|Euro
|8,9138
|8,9166
|% 0,55
|
|Sterlin
|9,7384
|9,7872
|% 0,33
|
|Frank
|8,2460
|8,2957
|% 0,30
|
|Riyal
|2,0048
|2,0148
|% 0,46
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-14,17
|
|Altın Gr.
|471
|472
|-1,50
|
|Cumhuriyet
|3.129
|3.176
|-6,00
|
|Tam
|3.117
|3.194
|-2,44
|
|Yarım
|1.507
|1.545
|-1,19
|
|Çeyrek
|756
|773
|-0,59
|
|Gümüş.Ons
|26,86
|26,90
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|41,90
|41,90
|-0,32
|