***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2020 10:37
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876413
BIST
12:031.100
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,55
|Açılış
|: 1.099
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103
|
1.104
En Düşük
1.097
12:037,7097
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0088
|Açılış
|: 7,7340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7360
|
7,7185
En Düşük
7,6795
12:038,9905
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0144
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0226
En Düşük
8,9504
12:03459,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,24
|Açılış
|: 459,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,64
|
463,62
En Düşük
456,99
BIST En Aktif Hisseler12:03
|CRFSA
|23,98
|20.544.520
|% 10,00
|
|HURGZ
|2,20
|7.703.161
|% 10,00
|
|AKMGY
|70,40
|1.866.445
|% 10,00
|
|AYCES
|113,40
|1.576.961
|% 9,99
|
|PKENT
|979,00
|93.005
|% 9,99
|
|SONME
|16,74
|12.149.035
|% -10,00
|
|UTPYA
|10,80
|10.102.081
|% -10,00
|
|UFUK
|12,06
|257.409
|% -10,00
|
|SODSN
|18,20
|191.682
|% -9,99
|
|BEYAZ
|9,29
|8.204.654
|% -9,98
|
|SISE
|6,80
|559.671.917
|% 0,15
|
|KRDMD
|3,27
|521.903.017
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|315.469.310
|% 3,46
|
|DOHOL
|2,36
|213.687.639
|% 2,16
|
|SKBNK
|1,56
|183.488.141
|% 1,30
|
|KRDMD
|3,27
|521.903.017
|% -0,61
|
|ADESE
|2,39
|315.469.310
|% 3,46
|
|SKBNK
|1,56
|183.488.141
|% 1,30
|
|DOHOL
|2,36
|213.687.639
|% 2,16
|
|SISE
|6,80
|559.671.917
|% 0,15
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7040
|7,7097
|% 0,11
|
|Euro
|8,9844
|8,9905
|% 0,16
|
|Sterlin
|9,7887
|9,8378
|% 0,13
|
|Frank
|8,3041
|8,3541
|% -0,02
|
|Riyal
|2,0490
|2,0592
|% 0,05
|
|12:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-10,14
|
|Altın Gr.
|459
|459
|-2,31
|
|Cumhuriyet
|3.050
|3.100
|-27,00
|
|Tam
|3.039
|3.114
|-31,16
|
|Yarım
|1.469
|1.507
|-15,08
|
|Çeyrek
|737
|753
|-7,54
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,72
|
|Gümüş Gr.
|5,48
|5,49
|-0,16
|
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|-0,48
|
Seans Raporu
12:03
daha fazla
-
12:14XU100
Endeks 1, 100 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 4, 392.00 milyon TL de
-
12:14AVHOL
Yüzde -5.84 oranında düşüşle 2.90 lira fiyatla işlem gören hissede 815, 042 adet işlem
-
12:13ETYAT
Yüzde -8.58 oranında düşüşle 2.77 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 886, 215 adet işlem
-
12:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 07 kaybederek (% -0.21 ) 1, 007
-
12:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DARDL, BRKO, KSTUR, BALAT, EMNIS, MMCAS, VANGD, UZERB, KERVN, SKBNK