***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.11.2020 11:22
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885641
BIST
14:051.125
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,51
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.124
14:058,5008
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0607
|Açılış
|: 8,5140
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,5012
En Düşük
8,4096
14:059,9504
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1271
|Açılış
|: 9,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9504
En Düşük
9,7754
14:05518,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 4,14
|Açılış
|: 518,52
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,73
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler14:05
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.262.309
|% 10,00
|
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|VANGD
|9,80
|2.883.826
|% 9,99
|
|ISGSY
|16,02
|52.552.404
|% -10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.090.132
|% -10,00
|
|UZERB
|36,54
|193.406
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|188.083
|% -10,00
|
|SISE
|6,32
|835.921.725
|% -0,63
|
|PETKM
|4,19
|804.367.932
|% 2,20
|
|TSKB
|2,31
|676.241.463
|% -9,41
|
|KRDMD
|3,22
|567.068.072
|% -5,57
|
|GARAN
|6,62
|525.412.649
|% 0,15
|
|TSKB
|2,31
|676.241.463
|% -9,41
|
|PETKM
|4,19
|804.367.932
|% 2,20
|
|KRDMD
|3,22
|567.068.072
|% -5,57
|
|DOHOL
|2,40
|387.157.421
|% -1,64
|
|ODAS
|3,21
|438.648.809
|% 0,63
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4942
|8,5008
|% 0,72
|
|Euro
|9,9433
|9,9504
|% 1,29
|
|Sterlin
|11,0034
|11,0586
|% 1,24
|
|Frank
|9,2362
|9,2919
|% 1,02
|
|Riyal
|2,2580
|2,2693
|% 0,63
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|2,78
|
|Altın Gr.
|518
|519
|4,14
|
|Cumhuriyet
|3.435
|3.487
|37,00
|
|Tam
|3.423
|3.508
|40,64
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|19,66
|
|Çeyrek
|830
|848
|9,82
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,17
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,07
|
|B. Petrol
|39,91
|39,91
|0,94
|