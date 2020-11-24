***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.11.2020 10:25
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889691
BIST
11:451.332
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 17,32
|Açılış
|: 1.323
|
|Önceki Kapanış
|: 1.314
|
1.334
En Düşük
1.321
11:457,8770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0103
|Açılış
|: 7,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9500
|
7,9523
En Düşük
7,8445
11:459,3576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0196
|Açılış
|: 9,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4400
|
9,4300
En Düşük
9,2899
11:45461,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -3,88
|Açılış
|: 461,75
|
|Önceki Kapanış
|: 465,63
|
467,57
En Düşük
461,34
BIST En Aktif Hisseler11:45
|ALCAR
|233,20
|48.461.784
|% 10,00
|
|BALAT
|8,80
|296.437
|% 10,00
|
|POLTK
|387,20
|171.530
|% 10,00
|
|ERBOS
|33,26
|45.376.303
|% 9,99
|
|KLMSN
|22,68
|25.701.582
|% 9,99
|
|MARKA
|6,48
|1.888.330
|% -10,00
|
|CRFSA
|115,80
|24.658.687
|% -9,94
|
|IZFAS
|5,72
|158.335
|% -9,92
|
|YAPRK
|38,00
|370.603
|% -7,32
|
|DOAS
|28,82
|11.933.634
|% -4,88
|
|GARAN
|9,29
|1.908.155.759
|% 2,43
|
|EKGYO
|2,15
|1.210.291.327
|% 3,37
|
|YKBNK
|3,05
|1.077.781.964
|% 3,74
|
|GUBRF
|51,35
|598.944.264
|% 2,19
|
|THYAO
|11,97
|483.469.159
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,15
|1.210.291.327
|% 3,37
|
|YKBNK
|3,05
|1.077.781.964
|% 3,74
|
|GARAN
|9,29
|1.908.155.759
|% 2,43
|
|TSKB
|2,49
|261.056.442
|% 4,62
|
|SKBNK
|1,49
|140.761.592
|% 0,68
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8729
|7,8770
|% -0,13
|
|Euro
|9,3496
|9,3576
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,4770
|10,5295
|% 0,04
|
|Frank
|8,6018
|8,6536
|% -0,05
|
|Riyal
|2,0891
|2,0996
|% -0,37
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|-9,02
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-3,18
|
|Cumhuriyet
|3.161
|3.208
|88,00
|
|Tam
|3.154
|3.235
|102,57
|
|Yarım
|1.524
|1.565
|49,62
|
|Çeyrek
|765
|783
|24,81
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,50
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,93
|5,94
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,49
|46,49
|0,45
|
Seans Raporu
11:45
daha fazla
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAA, DOHOL, BIMAS
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TSKB, EKGYO, YKBNK
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 94 artarak (% 1.34 ) 1, 202
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALCAR, BALAT, SAFKR, CASA, AVGYO, POLTK, KERVN, ERBOS, BAKAB, KLMSN
-
12:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARKA, CRFSA, IZFAS