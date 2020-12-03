***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 10:27
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891121
BIST
10:121.325
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,18
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.321
10:127,9104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,0488
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9176
En Düşük
7,8413
10:129,5948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0778
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6062
En Düşük
9,4986
10:12465,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,34
|Açılış
|: 465,44
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
465,55
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:12
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|31.472.010
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SAFKR
|20,20
|15.014.807
|% 9,54
|
|AYES
|13,50
|588.857
|% 8,35
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|RODRG
|13,90
|1.255.364
|% -8,73
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|GARAN
|9,20
|159.096.264
|% -0,22
|
|CEMAS
|2,65
|154.407.449
|% 6,85
|
|SELEC
|16,33
|126.553.990
|% 7,72
|
|THYAO
|12,24
|121.843.399
|% -0,08
|
|KRDMD
|5,05
|114.159.993
|% 0,00
|
|CEMAS
|2,65
|154.407.449
|% 6,85
|
|EKGYO
|2,18
|80.827.689
|% 0,46
|
|PETKM
|4,23
|105.154.597
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,11
|100.541.119
|% -0,24
|
|TSKB
|2,17
|50.361.394
|% -3,13
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9001
|7,9104
|% 0,62
|
|Euro
|9,5882
|9,5948
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,5295
|10,5823
|% 0,51
|
|Frank
|8,7825
|8,8354
|% 0,47
|
|Riyal
|2,0947
|2,1052
|% 0,25
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,98
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|0,00
|