***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2020 10:20
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895084
BIST
11:361.437
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 11,40
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
11:367,4930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0933
|Açılış
|: 7,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4889
11:369,1734
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -0,0686
|Açılış
|: 9,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
11:36454,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,12
|Açılış
|: 454,47
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,81
BIST En Aktif Hisseler11:34
|YAPRK
|66,55
|3.373.354
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|57.509.063
|% 9,97
|
|BRYAT
|512,10
|233.854.200
|% -8,28
|
|INVEO
|44,40
|25.963.643
|% -5,77
|
|EMKEL
|6,23
|8.069.773
|% -5,75
|
|SANKO
|9,77
|5.790.819
|% -4,59
|
|NIBAS
|63,00
|5.733.612
|% -4,55
|
|SISE
|7,31
|831.537.823
|% 1,67
|
|GUBRF
|64,35
|652.402.453
|% 0,55
|
|BRSAN
|29,22
|371.447.783
|% -3,56
|
|KOZAL
|93,65
|288.262.592
|% -1,11
|
|ODAS
|3,93
|265.078.409
|% 1,03
|
|SISE
|7,31
|831.537.823
|% 1,67
|
|ODAS
|3,93
|265.078.409
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|140.914.926
|% 1,40
|
|ZOREN
|2,70
|116.511.177
|% 1,89
|
|TSKB
|1,83
|77.755.696
|% 0,00
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4861
|7,4963
|% -1,19
|
|Euro
|9,1655
|9,1727
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,1431
|10,1940
|% -1,03
|
|Frank
|8,4006
|8,4512
|% -0,96
|
|Riyal
|1,9925
|2,0025
|% -1,15
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.885
|5,12
|
|Altın Gr.
|454
|455
|-4,08
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,51
|51,51
|0,17
|
Seans Raporu
11:34
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