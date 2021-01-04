***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
04.01.2021 10:10
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896538
BIST
13:021.497
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 20,77
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.498
En Düşük
1.479
13:027,3567
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0732
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
13:029,0466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0281
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
13:02456,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 3,87
|Açılış
|: 456,85
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler13:02
|NIBAS
|57,20
|19.079.103
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|287.518
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.832.655
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.918.787
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|91.900.005
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|567.759
|% -9,83
|
|ARZUM
|23,12
|276.142.754
|% -6,09
|
|VKING
|8,50
|7.773.995
|% -5,56
|
|KARTN
|90,45
|41.393.865
|% -5,34
|
|KOZAL
|106,30
|955.485.992
|% 9,93
|
|GUBRF
|83,30
|951.104.043
|% -3,20
|
|SISE
|7,44
|737.997.706
|% 1,78
|
|GARAN
|10,46
|682.943.594
|% 0,87
|
|KOZAA
|16,83
|668.350.896
|% 8,65
|
|SKBNK
|1,55
|444.885.899
|% 2,65
|
|EKGYO
|2,20
|536.668.380
|% 2,80
|
|YKBNK
|3,14
|519.152.836
|% 1,95
|
|TSKB
|1,81
|301.356.237
|% 1,69
|
|KARSN
|3,48
|423.859.003
|% 7,08
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3496
|7,3567
|% -0,99
|
|Euro
|9,0371
|9,0466
|% -0,31
|
|Sterlin
|10,0162
|10,0664
|% -1,10
|
|Frank
|8,3203
|8,3704
|% -0,44
|
|Riyal
|1,9532
|1,9629
|% -1,08
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|36,40
|
|Altın Gr.
|457
|457
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.031
|3.076
|27,00
|
|Tam
|3.017
|3.093
|26,75
|
|Yarım
|1.458
|1.496
|12,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|6,47
|
|Gümüş.Ons
|27,31
|27,35
|1,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,15
|
|B. Petrol
|52,41
|52,41
|0,61
|