***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2021 12:10
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902552
BIST
13:251.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -4,87
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:257,3900
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:258,9742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0059
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
13:25440,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,07
|Açılış
|: 440,60
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:25
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.546.981
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|CRFSA
|73,35
|20.525.530
|% -5,23
|
|SISE
|7,97
|1.337.799.679
|% 3,10
|
|EKGYO
|2,49
|1.117.284.720
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,54
|969.225.730
|% -2,48
|
|KRDMD
|6,61
|783.376.473
|% 3,12
|
|THYAO
|13,21
|758.317.218
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,49
|1.117.284.720
|% 0,40
|
|DOHOL
|3,54
|969.225.730
|% -2,48
|
|SKBNK
|1,62
|303.443.450
|% -1,22
|
|TSKB
|1,87
|329.783.756
|% 0,00
|
|SISE
|7,97
|1.337.799.679
|% 3,10
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3857
|7,3900
|% 0,40
|
|Euro
|8,9665
|8,9742
|% 0,07
|
|Sterlin
|10,0652
|10,1157
|% 0,14
|
|Frank
|8,3031
|8,3531
|% 0,46
|
|Riyal
|1,9655
|1,9754
|% 0,45
|
|13:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,33
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|