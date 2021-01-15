***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.01.2021 12:47
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/902563
BIST
13:361.543
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -3,78
|Açılış
|: 1.537
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.548
En Düşük
1.532
13:367,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0278
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3800
|
7,4248
En Düşük
7,3521
13:368,9697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 8,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9500
|
9,0047
En Düşük
8,9346
13:36440,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,28
|Açılış
|: 440,68
|
|Önceki Kapanış
|: 437,53
|
442,38
En Düşük
436,61
BIST En Aktif Hisseler13:35
|SODSN
|35,20
|742.579
|% 10,00
|
|PKENT
|1.076,90
|2.035.595
|% 10,00
|
|POLTK
|481,10
|2.343.919
|% 9,99
|
|TKURU
|332,70
|1.939.308
|% 9,98
|
|KSTUR
|208,20
|1.423.463
|% 9,98
|
|SUMAS
|68,45
|363.127
|% -9,99
|
|KUTPO
|50,05
|35.747.982
|% -9,98
|
|UZERB
|78,10
|2.630.096
|% -9,97
|
|TACTR
|13,15
|536.999
|% -6,67
|
|CRFSA
|73,55
|20.700.333
|% -4,97
|
|SISE
|8,05
|1.601.785.372
|% 4,14
|
|EKGYO
|2,50
|1.127.143.280
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,55
|980.240.920
|% -2,20
|
|KRDMD
|6,61
|789.407.683
|% 3,12
|
|THYAO
|13,25
|776.778.723
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,50
|1.127.143.280
|% 0,81
|
|DOHOL
|3,55
|980.240.920
|% -2,20
|
|SISE
|8,05
|1.601.785.372
|% 4,14
|
|SKBNK
|1,61
|305.332.125
|% -1,83
|
|TSKB
|1,88
|348.739.783
|% 0,53
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3883
|7,3919
|% 0,42
|
|Euro
|8,9641
|8,9705
|% 0,02
|
|Sterlin
|10,0606
|10,1111
|% 0,10
|
|Frank
|8,2943
|8,3443
|% 0,35
|
|Riyal
|1,9633
|1,9732
|% 0,34
|
|13:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|6,33
|
|Altın Gr.
|441
|441
|3,31
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|12,00
|
|Tam
|2.907
|2.981
|12,50
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|6,05
|
|Çeyrek
|705
|721
|3,03
|
|Gümüş.Ons
|25,42
|25,44
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|0,00
|
|B. Petrol
|55,53
|55,53
|-0,89
|