***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.01.2021 12:22
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903627
BIST
12:231.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,57
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.572
12:237,3997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0194
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4232
En Düşük
7,3823
12:238,9989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0133
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9624
12:23445,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,49
|Açılış
|: 445,25
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
443,81
BIST En Aktif Hisseler12:21
|PKENT
|1.576,40
|5.847.248
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.094.829
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.690.623
|% 10,00
|
|AYCES
|83,15
|14.862.796
|% 9,99
|
|VERTU
|19,27
|55.619.299
|% 9,99
|
|SANFM
|15,70
|33.881
|% -9,98
|
|AVHOL
|7,00
|9.488.914
|% -9,91
|
|OYAYO
|10,75
|73.518.161
|% -7,01
|
|UMPAS
|2,19
|175.053
|% -6,41
|
|ORMA
|19,00
|89.300
|% -4,04
|
|EKGYO
|2,53
|1.009.471.201
|% 2,85
|
|GARAN
|10,21
|838.284.619
|% 1,59
|
|KARSN
|4,45
|465.802.125
|% 7,49
|
|SISE
|7,99
|436.075.386
|% -1,36
|
|THYAO
|13,34
|421.132.999
|% 0,60
|
|EKGYO
|2,53
|1.009.471.201
|% 2,85
|
|SKBNK
|1,60
|219.245.269
|% 1,27
|
|IHLGM
|1,49
|183.926.276
|% 2,76
|
|TSKB
|1,97
|235.121.479
|% -0,51
|
|KARSN
|4,45
|465.802.125
|% 7,49
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3972
|7,4030
|% -0,22
|
|Euro
|8,9899
|8,9999
|% 0,16
|
|Sterlin
|10,1262
|10,1769
|% 0,32
|
|Frank
|8,3029
|8,3530
|% 0,03
|
|Riyal
|1,9653
|1,9752
|% -0,24
|
|12:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|0,72
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|2.952
|2.997
|13,00
|
|Tam
|2.937
|3.011
|4,13
|
|Yarım
|1.420
|1.457
|2,00
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,89
|25,93
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,16
|-0,00
|
|B. Petrol
|55,68
|55,68
|-0,40
|
Seans Raporu
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