***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.01.2021 10:24
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903816
BIST
11:111.542
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -10,05
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:117,4416
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0737
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4416
En Düşük
7,3627
11:119,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0727
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0480
En Düşük
8,9597
11:11444,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,13
|Açılış
|: 444,29
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:09
|SEKUR
|24,46
|20.190.788
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|43.598.003
|% 9,97
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|UZERB
|89,95
|384.087
|% 9,16
|
|UMPAS
|2,45
|114.836
|% 8,89
|
|AVHOL
|7,16
|1.822.939
|% -5,04
|
|PSDTC
|35,12
|5.934.555
|% -4,46
|
|PSDTC
|35,12
|5.934.555
|% -4,46
|
|PSDTC
|35,12
|5.934.555
|% -4,46
|
|PSDTC
|35,12
|5.934.555
|% -4,46
|
|EKGYO
|2,49
|337.685.262
|% -0,80
|
|HLGYO
|4,02
|257.493.974
|% 3,88
|
|ODAS
|3,82
|164.456.885
|% -1,55
|
|IHLGM
|1,46
|103.816.305
|% 0,00
|
|AKSEN
|9,42
|88.909.495
|% 1,62
|
|EKGYO
|2,49
|337.685.262
|% -0,80
|
|IHLGM
|1,46
|103.816.305
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,02
|257.493.974
|% 3,88
|
|ODAS
|3,82
|164.456.885
|% -1,55
|
|CEMAS
|2,21
|81.203.970
|% 0,45
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4343
|7,4378
|% 0,95
|
|Euro
|9,0369
|9,0430
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1219
|10,1726
|% 0,30
|
|Frank
|8,3552
|8,4056
|% 0,76
|
|Riyal
|1,9739
|1,9838
|% 0,80
|
|11:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,87
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,95
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,46
|25,50
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,28
|55,28
|-0,82
|