***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.02.2021 10:04
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909259
BIST
11:191.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -12,52
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.532
11:197,0336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0078
|Açılış
|: 7,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
11:198,5203
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0172
|Açılış
|: 8,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,5052
11:19409,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,50
|Açılış
|: 410,06
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,92
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DARDL
|34,98
|1.446.703
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|22.688.149
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|30.416.784
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|34.186.877
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|48.006.958
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|147.623
|% -10,00
|
|SEKUR
|38,70
|1.603.341
|% -10,00
|
|TGSAS
|29,04
|48.255.654
|% -9,98
|
|ARTI
|7,01
|155.881
|% -6,28
|
|TACTR
|30,00
|228.000
|% -6,25
|
|KOZAL
|136,90
|387.805.855
|% 0,15
|
|ESEN
|43,10
|282.136.092
|% 2,47
|
|ODAS
|4,02
|216.860.510
|% -2,66
|
|EKGYO
|2,57
|194.930.003
|% 0,39
|
|DNISI
|19,46
|99.654.407
|% 6,75
|
|ODAS
|4,02
|216.860.510
|% -2,66
|
|IHLGM
|1,39
|74.128.199
|% -2,11
|
|HLGYO
|3,62
|38.509.877
|% 0,84
|
|AKSGY
|3,66
|35.821.275
|% -1,88
|
|HDFGS
|4,41
|39.349.983
|% -2,65
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0288
|7,0333
|% 0,11
|
|Euro
|8,5130
|8,5209
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,6662
|9,7147
|% -0,11
|
|Frank
|7,8576
|7,9049
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8677
|1,8771
|% 0,02
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|-10,46
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,40
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,97
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,00
|
|B. Petrol
|60,77
|60,77
|-0,37
|
Seans Raporu
11:17
daha fazla
-
11:30DAGHL
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 517 adet işlem
-
11:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, DOHOL, TKFEN
-
11:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 51 kaybederek (% -0.70 ) 1, 347
-
11:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, KRGYO, DARDL, INVEO, NIBAS
-
11:28
Tabandan işlem gören hisse senetleri : TGSAS, EKIZ, SEKUR