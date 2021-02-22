***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.02.2021 17:37
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911441
BIST
17:331.552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,52
|Açılış
|: 1.563
|
|Önceki Kapanış
|: 1.560
|
1.570
En Düşük
1.550
17:337,0779
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,0965
|Açılış
|: 7,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9600
|
7,0878
En Düşük
6,9534
17:338,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,1357
|Açılış
|: 8,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,6064
En Düşük
8,4299
17:33409,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 9,03
|Açılış
|: 409,05
|
|Önceki Kapanış
|: 400,02
|
409,37
En Düşük
398,66
BIST En Aktif Hisseler17:31
|FROTO
|211,20
|742.746.716
|% 10,00
|
|DERIM
|12,76
|29.964.663
|% 10,00
|
|ORMA
|22,00
|778.863
|% 10,00
|
|BRYAT
|549,30
|205.825.107
|% 9,99
|
|VAKKO
|7,38
|58.239.790
|% 9,99
|
|SASA
|40,34
|2.226.582.595
|% -10,00
|
|BALAT
|9,45
|839.965
|% -10,00
|
|UFUK
|27,46
|572.295
|% -9,97
|
|RODRG
|24,04
|2.990.816
|% -9,96
|
|ISGSY
|26,10
|9.965.205
|% -9,94
|
|SASA
|40,34
|2.226.582.595
|% -10,00
|
|KOZAL
|138,10
|2.061.913.114
|% -4,69
|
|THYAO
|12,59
|1.761.661.606
|% 2,36
|
|VAKBN
|4,69
|1.501.952.852
|% -2,29
|
|KARSN
|5,63
|1.260.683.693
|% 8,06
|
|TSKB
|1,77
|596.345.923
|% 1,72
|
|VAKBN
|4,69
|1.501.952.852
|% -2,29
|
|KARSN
|5,63
|1.260.683.693
|% 8,06
|
|EKGYO
|2,42
|476.263.900
|% -0,82
|
|ODAS
|4,15
|782.394.016
|% 3,75
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0732
|7,0791
|% 1,40
|
|Euro
|8,5924
|8,5958
|% 1,56
|
|Sterlin
|9,8874
|9,9370
|% 1,42
|
|Frank
|7,8500
|7,8973
|% 1,24
|
|Riyal
|1,8788
|1,8883
|% 1,25
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|23,28
|
|Altın Gr.
|408
|409
|8,54
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|52,00
|
|Tam
|2.693
|2.763
|50,86
|
|Yarım
|1.301
|1.336
|24,61
|
|Çeyrek
|653
|668
|12,30
|
|Gümüş.Ons
|27,69
|27,73
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,13
|
|B. Petrol
|63,13
|63,13
|0,99
|