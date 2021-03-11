***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.03.2021 10:11
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917192
BIST
11:321.574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,67
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.573
11:327,4427
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0618
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5222
En Düşük
7,4371
11:328,9211
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0349
|Açılış
|: 8,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
8,9775
En Düşük
8,8904
11:32416,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,33
|Açılış
|: 416,09
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,85
En Düşük
414,98
BIST En Aktif Hisseler11:32
|TRILC
|16,10
|1.164.674
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|27.794.384
|% 9,97
|
|KERVT
|6,31
|34.721.178
|% 9,93
|
|VAKFN
|22,82
|1.538.022
|% 9,92
|
|DITAS
|18,00
|24.853.254
|% 8,17
|
|METUR
|35,64
|24.845.565
|% -9,95
|
|UMPAS
|1,00
|52.000
|% -8,26
|
|KENT
|348,00
|411.336
|% -8,01
|
|IZMDC
|2,85
|157.084.883
|% -7,47
|
|IDGYO
|9,90
|250.312
|% -6,95
|
|SASA
|49,50
|949.882.676
|% 6,54
|
|SISE
|7,79
|568.804.053
|% 1,30
|
|GARAN
|9,14
|352.096.977
|% -0,33
|
|KOZAL
|131,40
|328.527.255
|% 1,86
|
|TCELL
|16,71
|280.659.648
|% 0,06
|
|EKGYO
|2,39
|271.835.239
|% 0,42
|
|SISE
|7,79
|568.804.053
|% 1,30
|
|IZMDC
|2,85
|157.084.883
|% -7,47
|
|TSKB
|1,72
|71.699.595
|% 0,58
|
|PETKM
|6,31
|257.003.798
|% 1,28
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4393
|7,4427
|% -0,82
|
|Euro
|8,9151
|8,9211
|% -0,39
|
|Sterlin
|10,3509
|10,4028
|% -0,56
|
|Frank
|8,0037
|8,0520
|% -0,31
|
|Riyal
|1,9789
|1,9888
|% -0,64
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|12,96
|
|Altın Gr.
|416
|416
|0,23
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,42
|26,46
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,33
|0,02
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|0,48
|
Seans Raporu
11:32
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