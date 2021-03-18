***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.03.2021 10:54
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918962
BIST
13:371.566
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,15
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.574
En Düşük
1.557
13:377,4667
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0287
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,4600
13:378,9300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -0,0602
|Açılış
|: 8,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,9219
13:37416,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -3,77
|Açılış
|: 416,78
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
416,23
BIST En Aktif Hisseler13:37
|CLEBI
|330,00
|212.536.478
|% 10,00
|
|GOLTS
|65,05
|50.382.542
|% 9,97
|
|LUKSK
|75,05
|9.423.432
|% 9,96
|
|VKFYO
|9,05
|37.892.730
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,98
|9.089.409
|% 9,94
|
|CASA
|149,00
|438.867
|% -6,88
|
|VAKKO
|16,43
|26.358.969
|% -6,65
|
|SERVE
|17,05
|78.417
|% -5,28
|
|BALAT
|8,28
|254.387
|% -5,15
|
|VAKFN
|28,90
|14.963.793
|% -5,00
|
|FROTO
|218,60
|1.876.590.519
|% -4,62
|
|GARAN
|8,98
|746.932.003
|% 2,63
|
|THYAO
|14,20
|670.184.512
|% -2,41
|
|KRDMD
|7,56
|590.100.843
|% -0,66
|
|SISE
|7,84
|434.739.314
|% -1,26
|
|EKGYO
|2,20
|285.263.002
|% 0,92
|
|YKBNK
|2,75
|328.634.427
|% 2,23
|
|GARAN
|8,98
|746.932.003
|% 2,63
|
|TSKB
|1,73
|141.572.393
|% 2,37
|
|KRDMD
|7,56
|590.100.843
|% -0,66
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4628
|7,4667
|% -0,38
|
|Euro
|8,9231
|8,9300
|% -0,67
|
|Sterlin
|10,4097
|10,4619
|% -0,23
|
|Frank
|8,0341
|8,0825
|% -0,69
|
|Riyal
|1,9857
|1,9957
|% -0,32
|
|13:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-10,64
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-3,70
|
|Cumhuriyet
|2.770
|2.812
|-6,00
|
|Tam
|2.759
|2.829
|-5,45
|
|Yarım
|1.334
|1.368
|-2,64
|
|Çeyrek
|669
|684
|-1,32
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,85
|67,85
|-0,15
|