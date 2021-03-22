***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.03.2021 10:33
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919580
BIST
13:231.406
En Yüksek
|Değişim
|: -8,01%
|| -122,53
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:237,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 9,59%
|| 0,6915
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:239,4287
En Yüksek
|Değişim
|: 9,76%
|| 0,8384
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:23438,09
En Yüksek
|Değişim
|: 8,21%
|| 33,26
|Açılış
|: 438,09
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:21
|TRILC
|31,32
|105.211.284
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,27
|11.981.383
|% 9,83
|
|ARSAN
|10,89
|62.325.767
|% 7,50
|
|BJKAS
|6,24
|345.440.580
|% 5,94
|
|DOGUB
|5,35
|5.886.062
|% 2,49
|
|KATMR
|3,69
|27.274.066
|% -10,00
|
|SRVGY
|97,20
|8.434.231
|% -10,00
|
|ISMEN
|15,57
|32.903.337
|% -10,00
|
|YAPRK
|98,10
|2.849.778
|% -10,00
|
|METUR
|29,16
|1.097.616
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.105.020.032
|% -9,93
|
|FROTO
|214,70
|686.552.336
|% -6,00
|
|THYAO
|12,56
|588.863.016
|% -8,92
|
|EREGL
|14,74
|514.341.275
|% -9,79
|
|SISE
|7,06
|503.480.217
|% -8,31
|
|GARAN
|7,98
|1.105.020.032
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|249.324.837
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|211.118.157
|% -9,43
|
|PETKM
|5,45
|451.024.032
|% -9,92
|
|SISE
|7,06
|503.480.217
|% -8,31
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8955
|7,9078
|% 9,63
|
|Euro
|9,3984
|9,4450
|% 9,95
|
|Sterlin
|10,8673
|10,9218
|% 8,97
|
|Frank
|8,4515
|8,5025
|% 9,31
|
|Riyal
|2,0899
|2,1004
|% 9,00
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-11,81
|
|Altın Gr.
|438
|438
|32,75
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.855
|2.929
|96,68
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|46,77
|
|Çeyrek
|692
|708
|23,39
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,75
|64,75
|0,20
|