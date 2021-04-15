***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2021 11:11
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/928374
BIST
12:041.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,80
|Açılış
|: 1.410
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.417
En Düşük
1.407
12:048,0458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0249
|Açılış
|: 8,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0900
|
8,1021
En Düşük
8,0262
12:049,6621
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0205
|Açılış
|: 9,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6550
|
9,7160
En Düşük
9,6320
12:04452,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 2,33
|Açılış
|: 452,66
|
|Önceki Kapanış
|: 450,33
|
453,52
En Düşük
449,97
BIST En Aktif Hisseler12:04
|MTRKS
|59,95
|177.454.937
|% 10,00
|
|QUAGR
|26,48
|9.239.190
|% 9,97
|
|BTCIM
|13,73
|7.066.570
|% 9,93
|
|EUKYO
|4,62
|1.584.756
|% 7,69
|
|VAKKO
|15,09
|54.699.423
|% 7,10
|
|TKURU
|298,30
|1.329.523
|% -9,99
|
|ORMA
|30,18
|607.523
|% -9,96
|
|BJKAS
|10,95
|9.436.666
|% -9,95
|
|SAMAT
|5,80
|10.261.960
|% -9,94
|
|ANELE
|5,92
|41.869.790
|% -9,89
|
|GARAN
|7,31
|2.040.876.425
|% 4,58
|
|SASA
|47,82
|743.193.406
|% 2,75
|
|EREGL
|17,99
|560.862.131
|% 2,68
|
|KRDMD
|7,65
|509.087.250
|% 3,38
|
|TUREX
|17,48
|403.674.151
|% -9,48
|
|GARAN
|7,31
|2.040.876.425
|% 4,58
|
|YKBNK
|2,19
|318.774.518
|% 1,86
|
|ODAS
|3,69
|260.877.387
|% 1,10
|
|KRDMD
|7,65
|509.087.250
|% 3,38
|
|TSKB
|1,35
|83.316.903
|% 1,50
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0440
|8,0458
|% -0,31
|
|Euro
|9,6559
|9,6621
|% -0,21
|
|Sterlin
|11,0649
|11,1204
|% -0,12
|
|Frank
|8,6941
|8,7465
|% -0,11
|
|Riyal
|2,1408
|2,1515
|% -0,16
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|11,45
|
|Altın Gr.
|452
|452
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.993
|3.038
|-4,00
|
|Tam
|2.979
|3.056
|-4,16
|
|Yarım
|1.440
|1.478
|-2,01
|
|Çeyrek
|722
|739
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,63
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|0,03
|
|B. Petrol
|66,40
|66,40
|-0,18
|