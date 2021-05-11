***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.05.2021 17:03
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936200
BIST
17:161.447
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -13,58
|Açılış
|: 1.448
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.456
En Düşük
1.438
17:168,3004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3232
En Düşük
8,2552
17:1610,1277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,1597
En Düşük
10,0247
17:16488,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,04
|Açılış
|: 488,54
|
|Önceki Kapanış
|: 488,49
|
491,28
En Düşük
485,84
BIST En Aktif Hisseler17:16
|CEMAS
|1,32
|159.944.530
|% 10,00
|
|ISGSY
|17,77
|35.866.524
|% 9,96
|
|CANTE
|5,59
|147.684.681
|% 9,82
|
|SARKY
|17,04
|123.758.379
|% 7,98
|
|DGGYO
|9,61
|2.057.748
|% 6,90
|
|JANTS
|69,25
|274.544.374
|% -9,95
|
|VAKFN
|12,60
|103.327.841
|% -9,94
|
|AYEN
|5,45
|82.939.282
|% -9,17
|
|DZGYO
|2,06
|24.904.474
|% -8,44
|
|SNKRN
|30,70
|263.947
|% -6,91
|
|KRDMD
|8,79
|1.211.226.979
|% 0,92
|
|KOZAL
|127,70
|1.125.479.011
|% -0,62
|
|PETKM
|6,67
|977.349.975
|% 0,91
|
|GARAN
|7,71
|966.953.209
|% -1,53
|
|THYAO
|13,36
|907.733.092
|% -0,07
|
|EKGYO
|1,88
|289.408.706
|% -2,08
|
|PETKM
|6,67
|977.349.975
|% 0,91
|
|YKBNK
|2,12
|295.251.695
|% -1,40
|
|KRDMD
|8,79
|1.211.226.979
|% 0,92
|
|GARAN
|7,71
|966.953.209
|% -1,53
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2952
|8,3004
|% 0,34
|
|Euro
|10,0922
|10,1277
|% 0,89
|
|Sterlin
|11,6898
|11,7484
|% 0,36
|
|Frank
|9,1603
|9,2155
|% 0,18
|
|Riyal
|2,2048
|2,2158
|% 0,21
|
|17:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|-0,73
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,43
|27,46
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,04
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|0,12
|
Seans Raporu
17:16
daha fazla
-
17:29XU100
Endeks 1, 447 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 94 altında . İşlem hacmi 15, 719.00 milyon TL de
-
17:29ADESE
Yüzde -6.22 oranında düşüşle 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 959, 471 adet işlem
-
17:27TSGYO
Yüzde -4.99 oranında düşüşle 4.19 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 933, 505 adet işlem
-
17:26KERVT
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 008, 531 adet işlem
-
17:25BIOEN
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 16.32 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 495, 527 adet işlem