***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
20.05.2021 10:03
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936901
BIST
12:511.444
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -15,59
|Açılış
|: 1.452
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.455
En Düşük
1.439
12:518,3873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0252
|Açılış
|: 8,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,4191
En Düşük
8,3567
12:5110,2381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0105
|Açılış
|: 10,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2687
En Düşük
10,2024
12:51504,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,60
|Açılış
|: 504,11
|
|Önceki Kapanış
|: 505,71
|
508,08
En Düşük
502,94
BIST En Aktif Hisseler12:51
|ISBIR
|9.407,70
|5.042.527
|% 10,00
|
|SONME
|35,14
|3.696.381
|% 9,95
|
|SKTAS
|4,75
|17.215.297
|% 9,70
|
|AYEN
|6,00
|24.670.521
|% 9,49
|
|ALMAD
|2,48
|635.277
|% 8,77
|
|DIRIT
|4,91
|40.822
|% -9,07
|
|METUR
|32,42
|46.987.811
|% -8,68
|
|IHGZT
|1,21
|12.047.383
|% -8,33
|
|DOBUR
|14,26
|1.442.654
|% -7,28
|
|SRVGY
|81,60
|6.158.207
|% -6,42
|
|GARAN
|8,04
|633.685.714
|% -0,50
|
|PETKM
|6,36
|483.924.321
|% 1,60
|
|THYAO
|13,41
|470.205.888
|% 0,45
|
|KOZAL
|129,30
|398.857.816
|% -1,30
|
|EREGL
|18,75
|398.808.028
|% -3,10
|
|EKGYO
|1,95
|165.752.687
|% -0,51
|
|GARAN
|8,04
|633.685.714
|% -0,50
|
|PETKM
|6,36
|483.924.321
|% 1,60
|
|YKBNK
|2,14
|161.099.126
|% -0,47
|
|BJKAS
|7,53
|379.913.292
|% -5,99
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3842
|8,3873
|% -0,30
|
|Euro
|10,2317
|10,2381
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,8194
|11,8787
|% -0,15
|
|Frank
|9,2758
|9,3316
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2321
|2,2433
|% -0,20
|
|12:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.868
|1.868
|-1,90
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-1,61
|
|Cumhuriyet
|3.324
|3.375
|11,00
|
|Tam
|3.309
|3.394
|-13,68
|
|Yarım
|1.599
|1.642
|-6,62
|
|Çeyrek
|802
|821
|-3,31
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,63
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,28
|65,28
|-1,37
|