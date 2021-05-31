***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
31.05.2021 10:03
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938912
BIST
11:361.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,95
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.422
|
1.427
En Düşük
1.421
11:368,4734
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0913
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5300
|
8,5796
En Düşük
8,4719
11:3610,3372
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,1047
|Açılış
|: 10,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3650
|
10,4759
En Düşük
10,3348
11:36519,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -4,34
|Açılış
|: 519,89
|
|Önceki Kapanış
|: 524,25
|
526,76
En Düşük
519,23
BIST En Aktif Hisseler11:36
|YAYLA
|3,85
|29.627.681
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,44
|68.462
|% 9,91
|
|CELHA
|6,57
|4.411.258
|% 9,87
|
|TUCLK
|11,75
|33.457.077
|% 8,70
|
|EUYO
|4,69
|2.501.367
|% 8,56
|
|KUTPO
|36,12
|73.159.167
|% -9,97
|
|ISGSY
|9,96
|36.514.822
|% -9,95
|
|ADESE
|1,39
|22.061.142
|% -7,95
|
|UZERB
|39,90
|35.072
|% -7,21
|
|CASA
|136,00
|18.632
|% -6,21
|
|THYAO
|13,26
|414.983.624
|% 2,16
|
|KRDMD
|8,02
|343.277.858
|% 1,65
|
|EREGL
|19,47
|210.279.548
|% 1,35
|
|GARAN
|7,98
|207.680.297
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|207.061.990
|% 4,26
|
|EKGYO
|1,96
|207.061.990
|% 4,26
|
|YKBNK
|2,16
|167.733.768
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|49.260.733
|% 0,91
|
|KRDMD
|8,02
|343.277.858
|% 1,65
|
|KARSN
|4,46
|176.040.091
|% -4,50
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4720
|8,4734
|% -1,07
|
|Euro
|10,3335
|10,3372
|% -1,00
|
|Sterlin
|11,9848
|12,0449
|% -1,09
|
|Frank
|9,3851
|9,4416
|% -1,00
|
|Riyal
|2,2550
|2,2663
|% -0,96
|
|11:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.906
|1.906
|2,25
|
|Altın Gr.
|520
|520
|-4,41
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,98
|28,02
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,63
|7,64
|-0,05
|
|B. Petrol
|69,65
|69,65
|0,93
|