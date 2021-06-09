***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
09.06.2021 10:18
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941341
BIST
10:401.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 3,51
|Açılış
|: 1.450
|
|Önceki Kapanış
|: 1.448
|
1.453
En Düşük
1.450
10:408,5977
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0075
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6200
|
8,6223
En Düşük
8,5877
10:4010,4799
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0004
|Açılış
|: 10,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4900
|
10,5076
En Düşük
10,4656
10:40522,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,78
|Açılış
|: 522,97
|
|Önceki Kapanış
|: 523,74
|
524,72
En Düşük
522,27
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ATATP
|35,12
|49.610.828
|% 9,96
|
|SEKUR
|24,54
|5.081.259
|% 9,95
|
|GSDDE
|6,10
|2.644.892
|% 9,91
|
|MZHLD
|43,14
|1.103.857
|% 8,45
|
|BOBET
|4,36
|122.309.303
|% 8,19
|
|RODRG
|17,78
|1.475.386
|% -5,53
|
|METUR
|7,12
|4.380.271
|% -5,07
|
|NUGYO
|12,19
|1.270.188
|% -4,39
|
|EUKYO
|5,88
|2.048.034
|% -4,39
|
|BASCM
|13,00
|25.506
|% -4,06
|
|THYAO
|14,47
|282.408.457
|% -0,07
|
|KRDMD
|7,84
|184.645.859
|% 1,16
|
|GARAN
|8,32
|176.448.147
|% 0,24
|
|BOBET
|4,36
|122.309.303
|% 8,19
|
|BMSCH
|5,69
|120.970.521
|% 6,36
|
|BOBET
|4,36
|122.309.303
|% 8,19
|
|KRDMD
|7,84
|184.645.859
|% 1,16
|
|BMSCH
|5,69
|120.970.521
|% 6,36
|
|GARAN
|8,32
|176.448.147
|% 0,24
|
|THYAO
|14,47
|282.408.457
|% -0,07
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5953
|8,5978
|% -0,09
|
|Euro
|10,4748
|10,4793
|% -0,01
|
|Sterlin
|12,1456
|12,2065
|% 0,02
|
|Frank
|9,5443
|9,6018
|% -0,12
|
|Riyal
|2,2844
|2,2958
|% -0,14
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.893
|-0,48
|
|Altın Gr.
|523
|523
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.463
|3.516
|-2,00
|
|Tam
|3.445
|3.534
|-5,31
|
|Yarım
|1.665
|1.710
|-2,57
|
|Çeyrek
|835
|855
|-1,28
|
|Gümüş.Ons
|27,56
|27,60
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,02
|
|B. Petrol
|72,54
|72,54
|0,32
|