***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.06.2021 11:07
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942130
BIST
11:251.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,33
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.460
11:258,3514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,3938
En Düşük
8,3031
11:2510,1190
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0442
|Açılış
|: 10,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1706
En Düşük
10,0527
11:25498,70
En Yüksek
|Değişim
|: -1,59%
|| -8,06
|Açılış
|: 498,70
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler11:25
|MERIT
|22,58
|121.390
|% 9,91
|
|EUKYO
|6,33
|2.102.631
|% 8,02
|
|GSRAY
|3,88
|105.351.325
|% 7,78
|
|BERA
|28,70
|38.032.589
|% 6,22
|
|VAKKO
|13,27
|23.584.433
|% 6,16
|
|TKURU
|142,00
|1.614.304
|% -9,96
|
|YESIL
|2,85
|3.589.022
|% -9,81
|
|RODRG
|15,99
|731.266
|% -5,94
|
|EUHOL
|2,95
|518.300
|% -4,22
|
|COSMO
|9,02
|72.340
|% -3,94
|
|THYAO
|14,72
|669.537.195
|% 0,89
|
|GARAN
|8,43
|396.250.550
|% -0,35
|
|YKBNK
|2,25
|279.497.760
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|220.517.612
|% -0,45
|
|BOBET
|5,65
|208.104.344
|% 5,61
|
|YKBNK
|2,25
|279.497.760
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,21
|220.517.612
|% -0,45
|
|GARAN
|8,43
|396.250.550
|% -0,35
|
|THYAO
|14,72
|669.537.195
|% 0,89
|
|BOBET
|5,65
|208.104.344
|% 5,61
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3487
|8,3514
|% -0,51
|
|Euro
|10,1116
|10,1190
|% -0,43
|
|Sterlin
|11,7250
|11,7838
|% -0,70
|
|Frank
|9,2438
|9,2995
|% -0,71
|
|Riyal
|2,2195
|2,2306
|% -0,54
|
|11:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-19,83
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-7,98
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|-13,00
|
|Tam
|3.339
|3.421
|-53,01
|
|Yarım
|1.614
|1.655
|-25,64
|
|Çeyrek
|809
|828
|-12,82
|
|Gümüş.Ons
|27,71
|27,73
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,45
|-0,10
|
|B. Petrol
|73,34
|73,34
|0,65
|
Seans Raporu
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