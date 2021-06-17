***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.06.2021 15:22
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942828
BIST
15:401.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.429
En Düşük
1.419
15:408,6527
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0369
|Açılış
|: 8,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,6566
En Düşük
8,6029
15:4010,3425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0006
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,3908
En Düşük
10,2877
15:40494,83
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -7,20
|Açılış
|: 494,83
|
|Önceki Kapanış
|: 502,03
|
505,92
En Düşük
493,06
BIST En Aktif Hisseler15:39
|RODRG
|18,70
|2.894.141
|% 10,00
|
|IDGYO
|5,50
|1.527.093
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,20
|1.946.655
|% 10,00
|
|TKURU
|126,60
|4.701.634
|% 9,99
|
|AYCES
|66,40
|3.566.357
|% 9,93
|
|BERA
|18,81
|22.822.643
|% -10,00
|
|BAGFS
|17,26
|257.916
|% -9,96
|
|MERIT
|16,90
|1.619.402
|% -7,70
|
|PENTA
|32,68
|53.472.834
|% -7,16
|
|IHGZT
|1,02
|11.281.411
|% -6,42
|
|THYAO
|14,66
|1.337.640.113
|% 2,37
|
|GARAN
|8,27
|826.931.755
|% -1,08
|
|BJKAS
|7,06
|523.447.081
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,19
|508.928.229
|% -1,35
|
|BOBET
|5,62
|437.003.379
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,19
|508.928.229
|% -1,35
|
|YKBNK
|2,20
|264.763.668
|% -1,35
|
|YESIL
|2,23
|221.010.480
|% -3,88
|
|GARAN
|8,27
|826.931.755
|% -1,08
|
|THYAO
|14,66
|1.337.640.113
|% 2,37
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6501
|8,6524
|% 0,42
|
|Euro
|10,3359
|10,3429
|% 0,01
|
|Sterlin
|12,0111
|12,0713
|% -0,01
|
|Frank
|9,4001
|9,4567
|% -0,47
|
|Riyal
|2,2947
|2,3062
|% 0,18
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.784
|1.784
|-27,71
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-7,67
|
|Cumhuriyet
|3.297
|3.346
|-88,00
|
|Tam
|3.267
|3.349
|-99,50
|
|Yarım
|1.579
|1.620
|-48,13
|
|Çeyrek
|792
|810
|-24,06
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,37
|-0,64
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,17
|
|B. Petrol
|73,89
|73,89
|-0,50
|
Seans Raporu
15:39
daha fazla
-
15:50KRGYO
Yüzde -3.69 oranında düşüşle 4.96 lira fiyatla işlem gören hissede 579, 731 adet işlem
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15:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 42 kaybederek (% -0.48 ) 1, 535
-
15:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 6 altında . İşlem hacmi 8, 761.00 milyon TL de
-
15:45YESIL
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 100, 039, 449 adet işlem
-
15:44AVOD
Yüzde -4.14 oranında düşüşle 5.33 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 334, 609 adet işlem