***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.06.2021 11:14
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943507
BIST
12:431.396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.399
|
1.405
En Düşük
1.394
12:438,7329
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0371
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7984
En Düşük
8,7281
12:4310,3822
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0749
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4250
|
10,4853
En Düşük
10,3770
12:43500,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -2,39
|Açılış
|: 500,42
|
|Önceki Kapanış
|: 502,81
|
506,03
En Düşük
499,90
BIST En Aktif Hisseler12:41
|TKURU
|168,40
|5.159.510
|% 9,99
|
|OZBAL
|11,13
|21.005.539
|% 9,98
|
|ISGSY
|10,29
|33.495.062
|% 9,94
|
|EUYO
|4,22
|2.640.746
|% 9,90
|
|UMPAS
|1,58
|32.567
|% 8,22
|
|BOBET
|5,69
|586.748.870
|% -9,25
|
|EKIZ
|5,50
|36.498
|% -7,25
|
|AYCES
|72,00
|2.269.729
|% -7,22
|
|BERA
|14,29
|271.830.525
|% -6,23
|
|YAPRK
|27,60
|1.625.756
|% -5,15
|
|THYAO
|14,81
|1.018.930.128
|% 1,51
|
|BOBET
|5,69
|586.748.870
|% -9,25
|
|BERA
|14,29
|271.830.525
|% -6,23
|
|KOZAL
|121,10
|263.972.226
|% 0,25
|
|GARAN
|8,24
|254.387.349
|% 0,61
|
|EKGYO
|2,15
|239.994.154
|% 0,94
|
|BOBET
|5,69
|586.748.870
|% -9,25
|
|THYAO
|14,81
|1.018.930.128
|% 1,51
|
|YKBNK
|2,17
|103.600.446
|% 0,46
|
|GARAN
|8,24
|254.387.349
|% 0,61
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7345
|8,7352
|% -0,40
|
|Euro
|10,3796
|10,3851
|% -0,69
|
|Sterlin
|12,0955
|12,1562
|% -0,72
|
|Frank
|9,4672
|9,5243
|% -0,50
|
|Riyal
|2,3261
|2,3378
|% -0,23
|
|12:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.778
|1.779
|-4,44
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,56
|
|Cumhuriyet
|3.317
|3.367
|-5,00
|
|Tam
|3.300
|3.385
|-4,47
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|-2,16
|
|Çeyrek
|800
|819
|-1,09
|
|Gümüş.Ons
|25,84
|25,87
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,28
|7,29
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,42
|74,42
|-0,48
|