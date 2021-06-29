***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.06.2021 11:52
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944750
BIST
12:111.356
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -16,77
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
12:118,7214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0382
|Açılış
|: 8,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
12:1110,3875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0173
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
12:11496,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,56
|Açılış
|: 496,32
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,27
BIST En Aktif Hisseler12:11
|TKURU
|271,00
|2.476.669
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|1.373.136
|% 9,97
|
|SUMAS
|68,75
|415.319
|% 9,91
|
|MERKO
|5,45
|13.163.080
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.005.445
|% 9,83
|
|SAMAT
|4,80
|18.048.486
|% -8,92
|
|ISBIR
|5.300,00
|254.400
|% -8,91
|
|EUKYO
|7,56
|3.908.092
|% -8,03
|
|ALKA
|16,50
|10.940.665
|% -7,20
|
|USAK
|1,85
|24.140.844
|% -6,57
|
|THYAO
|13,37
|593.652.396
|% -3,54
|
|GARAN
|8,12
|469.233.073
|% -0,73
|
|EKGYO
|1,91
|310.286.600
|% -1,55
|
|KUTPO
|59,30
|276.526.381
|% 9,11
|
|KOZAL
|114,80
|187.820.510
|% -1,63
|
|EKGYO
|1,91
|310.286.600
|% -1,55
|
|GARAN
|8,12
|469.233.073
|% -0,73
|
|YKBNK
|2,15
|121.811.641
|% -0,46
|
|TSKB
|1,24
|66.242.962
|% -2,36
|
|THYAO
|13,37
|593.652.396
|% -3,54
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7179
|8,7214
|% 0,44
|
|Euro
|10,3821
|10,3875
|% 0,17
|
|Sterlin
|12,0366
|12,0970
|% 0,09
|
|Frank
|9,4390
|9,4958
|% 0,31
|
|Riyal
|2,3195
|2,3311
|% 0,41
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-8,89
|
|Altın Gr.
|497
|497
|0,01
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|-16,00
|
|Tam
|3.274
|3.357
|-17,46
|
|Yarım
|1.583
|1.624
|-8,45
|
|Çeyrek
|794
|812
|-4,22
|
|Gümüş.Ons
|25,92
|25,96
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,27
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|73,84
|73,84
|-0,30
|
Seans Raporu
12:11
daha fazla
-
12:22TSGYO
Yüzde -4.53 oranında düşüşle 2.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 178 adet işlem
-
12:21SRVGY
Yüzde -5.46 oranında düşüşle 73.55 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 223 adet işlem
-
12:20MEGAP
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 501 adet işlem
-
12:20MEGAP
Yüzde -6.65 oranında düşüşle 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 475, 501 adet işlem
-
12:19XU100
Endeks 1, 356 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 27 altında . İşlem hacmi 4, 832.00 milyon TL de