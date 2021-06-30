***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2021 10:00
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944981
BIST
11:161.374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,37
|Açılış
|: 1.375
|
|Önceki Kapanış
|: 1.372
|
1.377
En Düşük
1.371
11:168,6946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0393
|Açılış
|: 8,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7200
|
8,7452
En Düşük
8,6763
11:1610,3466
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0510
|Açılış
|: 10,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4294
En Düşük
10,3261
11:16490,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -4,56
|Açılış
|: 490,00
|
|Önceki Kapanış
|: 494,56
|
496,17
En Düşük
489,34
BIST En Aktif Hisseler11:16
|KENT
|247,50
|131.423
|% 10,00
|
|GEDIK
|7,93
|11.789.116
|% 9,99
|
|INVEO
|118,50
|13.318.276
|% 9,93
|
|SELVA
|4,45
|2.060.047
|% 9,88
|
|AYCES
|66,90
|1.471.800
|% 7,73
|
|EUKYO
|6,66
|3.655.786
|% -10,00
|
|DENGE
|2,84
|325.575
|% -7,49
|
|DAGHL
|15,60
|9.301.468
|% -4,41
|
|IDEAS
|57,25
|601.070
|% -4,18
|
|OZBAL
|14,49
|21.748.824
|% -4,04
|
|GARAN
|8,30
|552.595.688
|% 0,61
|
|THYAO
|13,41
|314.361.348
|% 0,15
|
|KUTPO
|61,30
|206.971.760
|% 2,59
|
|EREGL
|18,19
|172.290.800
|% -0,44
|
|KRDMD
|6,74
|158.857.924
|% -0,88
|
|GARAN
|8,30
|552.595.688
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,91
|110.259.049
|% -0,52
|
|YKBNK
|2,17
|114.247.637
|% 0,46
|
|AKBNK
|5,31
|151.634.432
|% -0,19
|
|KRDMD
|6,74
|158.857.924
|% -0,88
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6901
|8,6946
|% -0,45
|
|Euro
|10,3411
|10,3466
|% -0,49
|
|Sterlin
|11,9785
|12,0385
|% -0,61
|
|Frank
|9,3835
|9,4400
|% -0,62
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% -0,47
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-7,07
|
|Altın Gr.
|490
|490
|-4,32
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,74
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,21
|74,21
|-0,07
|
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