***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.07.2021 15:45
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951136
BIST
17:281.365
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 18,33
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
17:288,6032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0161
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
17:2810,1687
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0045
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
17:28503,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,77
|Açılış
|: 503,74
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler17:28
|KRTEK
|8,37
|15.920.339
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.194.190
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.012.549
|% 9,96
|
|EUHOL
|3,10
|6.520.344
|% 9,93
|
|EDATA
|8,12
|51.355.674
|% 9,88
|
|BRMEN
|1,86
|27.139
|% -7,00
|
|DENGE
|1,08
|952.715
|% -6,09
|
|TKURU
|202,30
|1.257.963
|% -5,91
|
|BANVT
|60,20
|2.070.202
|% -4,75
|
|SILVR
|6,39
|22.485.390
|% -3,03
|
|SASA
|30,84
|1.925.394.025
|% 8,82
|
|GARAN
|8,44
|921.530.683
|% -0,12
|
|THYAO
|13,16
|525.968.707
|% 0,46
|
|KRDMD
|7,25
|381.213.805
|% 2,26
|
|YKBNK
|2,30
|328.726.577
|% 1,32
|
|PEKGY
|1,04
|199.788.650
|% 4,00
|
|YKBNK
|2,30
|328.726.577
|% 1,32
|
|GARAN
|8,44
|921.530.683
|% -0,12
|
|SASA
|30,84
|1.925.394.025
|% 8,82
|
|EKGYO
|1,81
|107.017.129
|% 1,12
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6016
|8,6032
|% -0,19
|
|Euro
|10,1647
|10,1687
|% 0,04
|
|Sterlin
|11,9096
|11,9693
|% 0,33
|
|Frank
|9,3502
|9,4066
|% 0,07
|
|Riyal
|2,2866
|2,2980
|% -0,20
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.820
|12,40
|
|Altın Gr.
|503
|503
|2,37
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,20
|26,24
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,25
|0,05
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|-0,26
|
Seans Raporu
17:28
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