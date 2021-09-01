***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
01.09.2021 17:53
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961236
BIST
17:541.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,26
|Açılış
|: 1.476
|
|Önceki Kapanış
|: 1.472
|
1.479
En Düşük
1.468
17:548,3030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0025
|Açılış
|: 71,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 71,6400
|
8,3338
En Düşük
8,2713
17:549,8496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
9,8530
En Düşük
9,7770
17:546,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,05
|Açılış
|: 6,44
|
|Önceki Kapanış
|: 6,39
|
6,47
En Düşük
6,35
BIST En Aktif Hisseler17:52
|EGEPO
|5,50
|672.749
|% 10,00
|
|SUMAS
|99,00
|1.152.353
|% 10,00
|
|KONTR
|58,35
|43.487.675
|% 9,99
|
|UTPYA
|24,44
|960.335
|% 9,99
|
|PSDTC
|24,46
|68.089.647
|% 9,98
|
|KARYE
|14,03
|24.346.716
|% -8,00
|
|AGYO
|3,55
|15.233.306
|% -4,05
|
|SEYKM
|19,57
|24.438.050
|% -3,31
|
|SERVE
|15,00
|175.899
|% -3,23
|
|MARKA
|5,41
|3.186.474
|% -3,22
|
|GARAN
|9,84
|1.204.834.605
|% -0,40
|
|THYAO
|12,91
|1.053.844.090
|% 1,81
|
|SASA
|27,94
|612.204.997
|% 1,67
|
|KOZAL
|104,80
|588.354.643
|% 1,35
|
|YKBNK
|2,63
|568.268.344
|% -0,38
|
|YKBNK
|2,63
|568.268.344
|% -0,38
|
|GARAN
|9,84
|1.204.834.605
|% -0,40
|
|ODAS
|1,52
|180.324.995
|% 4,11
|
|THYAO
|12,91
|1.053.844.090
|% 1,81
|
|PETKM
|6,17
|494.243.655
|% -0,48
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2963
|8,3012
|% -0,05
|
|Euro
|9,8380
|9,8434
|% 0,18
|
|Sterlin
|11,3890
|11,4461
|% -0,04
|
|Frank
|9,0351
|9,0895
|% -0,05
|
|Riyal
|2,2044
|2,2155
|% -0,16
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.810
|-4,10
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-1,38
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.253
|-14,00
|
|Tam
|3.189
|3.269
|-8,20
|
|Yarım
|1.541
|1.582
|-3,97
|
|Çeyrek
|773
|791
|-1,98
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,06
|
|B. Petrol
|70,92
|70,92
|-0,72
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:59BERA
Yüzde 4.60 oranında artışla 10.23 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 380, 594 adet işlem
-
17:57AKSGY
Yüzde 4.32 oranında artışla 1.93 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 279, 039 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 18 artarak (% 0.01 ) 1, 589
-
17:55DOAS
Yüzde 5.00 oranında artışla 29.40 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 795, 946 adet işlem
-
17:54METUR
Yüzde 6.08 oranında artışla 4.01 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 716, 757 adet işlem