***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2021 17:03
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962036
BIST
16:271.444
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 10,40
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
16:278,4625
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0003
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:2710,0246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0079
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:27488,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,23
|Açılış
|: 488,97
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:24
|ORCAY
|14,33
|160.439.997
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.241.862
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.690.567
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.449.040
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.181.054
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BIOEN
|26,08
|29.241.500
|% -4,82
|
|TGSAS
|19,11
|84.131.547
|% -4,45
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|THYAO
|12,46
|502.431.400
|% 0,32
|
|KRDMD
|7,27
|423.609.670
|% 0,14
|
|EREGL
|18,00
|338.960.714
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,53
|604.365.983
|% 0,00
|
|GARAN
|9,49
|1.399.191.013
|% 0,85
|
|HALKB
|4,77
|319.842.833
|% 2,14
|
|MRGYO
|1,11
|74.033.882
|% 0,91
|
|ODAS
|1,48
|85.038.221
|% 2,07
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4593
|8,4610
|% -0,01
|
|Euro
|10,0149
|10,0252
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,6709
|11,7295
|% 0,48
|
|Frank
|9,1751
|9,2304
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2479
|2,2592
|% -0,04
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|9,59
|
|Altın Gr.
|489
|489
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.234
|3.283
|14,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,24
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|71,56
|71,56
|-1,04
|