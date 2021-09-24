***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.09.2021 10:00
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965083
BIST
13:121.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -12,14
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.401
|
1.397
En Düşük
1.383
13:128,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0611
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7000
|
8,8621
En Düşük
8,7526
13:1210,3654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0563
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2100
|
10,4184
En Düşük
10,2810
13:12498,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 7,22
|Açılış
|: 498,12
|
|Önceki Kapanış
|: 490,90
|
500,06
En Düşük
490,64
BIST En Aktif Hisseler13:12
|YEOTK
|73,20
|160.195.286
|% 9,99
|
|GARFA
|13,61
|6.985.745
|% 9,94
|
|OYLUM
|11,63
|21.126.731
|% 9,92
|
|RALYH
|5,13
|6.913.152
|% 9,85
|
|KERVN
|0,49
|716.758
|% 8,89
|
|BASCM
|9,00
|133.433
|% -10,00
|
|KTSKR
|54,40
|10.101.291
|% -8,72
|
|AGYO
|3,00
|26.573.866
|% -8,54
|
|ISBIR
|57,00
|1.418.072
|% -7,62
|
|AKYHO
|2,33
|35.435.662
|% -6,43
|
|GARAN
|8,98
|930.261.714
|% -2,18
|
|KIMMR
|4,03
|680.183.009
|% -4,73
|
|THYAO
|13,45
|543.712.043
|% 0,90
|
|YKBNK
|2,33
|310.949.830
|% -2,51
|
|AKBNK
|5,17
|299.928.677
|% -2,45
|
|KIMMR
|4,03
|680.183.009
|% -4,73
|
|YKBNK
|2,33
|310.949.830
|% -2,51
|
|EKGYO
|1,80
|212.092.731
|% -1,10
|
|GARAN
|8,98
|930.261.714
|% -2,18
|
|AKBNK
|5,17
|299.928.677
|% -2,45
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8188
|8,8230
|% 0,70
|
|Euro
|10,3570
|10,3654
|% 0,55
|
|Sterlin
|12,0705
|12,1310
|% 0,71
|
|Frank
|9,5379
|9,5954
|% 1,06
|
|Riyal
|2,3491
|2,3609
|% 0,86
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|11,86
|
|Altın Gr.
|498
|499
|7,65
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.340
|36,00
|
|Tam
|3.282
|3.365
|43,20
|
|Yarım
|1.586
|1.628
|20,89
|
|Çeyrek
|796
|814
|10,45
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,67
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,44
|0,10
|
|B. Petrol
|77,42
|77,42
|0,19
|