***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
11.01.2022 10:20
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/992661
BIST
10:322.051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,82
|Açılış
|: 2.060
|
|Önceki Kapanış
|: 2.045
|
2.068
En Düşük
2.048
10:3213,8068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0140
|Açılış
|: 13,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,8444
En Düşük
13,7192
10:3215,6803
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0217
|Açılış
|: 15,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,7279
En Düşük
15,5189
10:32803,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 2,79
|Açılış
|: 803,15
|
|Önceki Kapanış
|: 800,35
|
805,53
En Düşük
796,75
BIST En Aktif Hisseler10:29
|UZERB
|61,90
|293.406
|% 9,95
|
|EMNIS
|21,74
|394.472
|% 9,91
|
|DOBUR
|109,90
|3.178.308
|% 7,75
|
|KRDMB
|10,18
|19.474.270
|% 7,16
|
|KRDMA
|10,16
|38.218.676
|% 6,95
|
|INTEM
|105,70
|2.402.455
|% -9,97
|
|FENER
|29,26
|26.911.803
|% -5,31
|
|ERBOS
|130,20
|74.437.850
|% -4,26
|
|BSOKE
|2,30
|1.327.258
|% -4,17
|
|BURCE
|32,80
|1.103.644
|% -3,42
|
|KRDMD
|12,30
|1.145.477.837
|% 6,49
|
|THYAO
|27,12
|934.699.195
|% 1,57
|
|EREGL
|31,20
|751.142.064
|% 2,30
|
|SISE
|15,04
|288.801.756
|% 0,94
|
|GARAN
|11,76
|283.428.230
|% 0,17
|
|KRDMD
|12,30
|1.145.477.837
|% 6,49
|
|YKBNK
|3,69
|249.182.684
|% -0,27
|
|EKGYO
|2,42
|126.152.217
|% 0,00
|
|ODAS
|1,38
|48.992.358
|% 0,00
|
|THYAO
|27,12
|934.699.195
|% 1,57
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8032
|13,8172
|% -0,03
|
|Euro
|15,6496
|15,6726
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,7015
|18,7953
|% -0,05
|
|Frank
|14,8449
|14,9343
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6654
|3,6837
|% -0,14
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.809
|1.809
|7,75
|
|Altın Gr.
|802
|802
|1,72
|
|Cumhuriyet
|5.311
|5.391
|-10,00
|
|Tam
|5.285
|5.419
|-13,04
|
|Yarım
|2.555
|2.621
|-6,31
|
|Çeyrek
|1.281
|1.311
|-3,16
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|10,00
|10,02
|0,02
|
|B. Petrol
|81,17
|81,17
|0,30
|
Seans Raporu
10:29
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