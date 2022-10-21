***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.10.2022 13:19
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073257
BIST
13:433.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 20,63
|Açılış
|: 3.905
|
|Önceki Kapanış
|: 3.901
|
3.931
En Düşük
3.888
13:4318,6052
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 18,6880
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7300
|
18,6503
En Düşük
18,5591
13:4318,1483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0598
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,2856
En Düşük
18,1060
13:43971,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,55
|Açılış
|: 971,73
|
|Önceki Kapanış
|: 973,28
|
976,61
En Düşük
967,31
BIST En Aktif Hisseler13:43
|SMRTG
|75,90
|418.885.597
|% 10,00
|
|KTSKR
|44,90
|111.539.052
|% 10,00
|
|ERCB
|63,80
|239.894.233
|% 10,00
|
|ALKA
|139,70
|40.599.893
|% 10,00
|
|MRSHL
|330,30
|15.084.258
|% 9,99
|
|ETILR
|8,74
|63.903.357
|% -5,82
|
|KERVT
|10,40
|140.823.051
|% -4,67
|
|MZHLD
|117,00
|69.916.591
|% -3,86
|
|OZGYO
|3,63
|58.108.973
|% -3,71
|
|SONME
|43,60
|11.560.059
|% -3,28
|
|THYAO
|98,85
|3.251.798.672
|% -0,20
|
|TUPRS
|373,50
|1.771.306.986
|% 1,44
|
|SASA
|88,80
|1.380.686.716
|% 4,16
|
|YKBNK
|9,65
|1.308.078.562
|% -0,41
|
|AKBNK
|15,68
|1.188.062.860
|% -0,44
|
|EKGYO
|4,54
|918.597.836
|% 0,89
|
|TSKB
|2,87
|568.797.209
|% 2,50
|
|SKBNK
|1,97
|313.241.050
|% 3,14
|
|ISGYO
|7,22
|980.294.173
|% 8,90
|
|YKBNK
|9,65
|1.308.078.562
|% -0,41
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6011
|18,6052
|% -0,01
|
|Euro
|18,1393
|18,1483
|% -0,33
|
|Sterlin
|20,5939
|20,6972
|% -1,13
|
|Frank
|18,3089
|18,4192
|% -0,81
|
|Riyal
|4,9349
|4,9596
|% 0,08
|
|13:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.626
|-2,36
|
|Altın Gr.
|972
|972
|-1,12
|
|Cumhuriyet
|6.559
|6.658
|-66,00
|
|Tam
|6.589
|6.696
|-13,00
|
|Yarım
|3.210
|3.274
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.636
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,35
|18,39
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,99
|11,01
|-0,17
|
|B. Petrol
|92,36
|92,36
|-0,02
|