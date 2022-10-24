***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.10.2022 10:05
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073456
BIST
11:333.948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 13,59
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.996
En Düşük
3.940
11:3318,6087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0274
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6336
En Düşük
18,5049
11:3318,3089
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0216
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2651
11:33985,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -5,17
|Açılış
|: 985,30
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
984,68
BIST En Aktif Hisseler11:33
|FENER
|62,15
|353.960.116
|% 10,00
|
|SUMAS
|92,40
|70.871
|% 10,00
|
|SODSN
|30,14
|370.933
|% 10,00
|
|KERVN
|0,66
|1.140.262
|% 10,00
|
|BMSTL
|29,10
|26.117.467
|% 9,98
|
|CONSE
|8,19
|201.425.204
|% -10,00
|
|BTCIM
|42,76
|21.227.467
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|309.204.262
|% -9,97
|
|SMRTG
|68,35
|274.865.054
|% -9,95
|
|YAPRK
|46,60
|23.019.499
|% -9,51
|
|THYAO
|97,75
|2.456.779.658
|% -0,20
|
|EREGL
|30,90
|2.230.715.655
|% 4,60
|
|KRDMD
|12,72
|1.554.976.711
|% 3,25
|
|SASA
|94,95
|1.154.770.622
|% 1,93
|
|EKGYO
|4,66
|1.082.242.451
|% 0,43
|
|EKGYO
|4,66
|1.082.242.451
|% 0,43
|
|KRDMD
|12,72
|1.554.976.711
|% 3,25
|
|ODAS
|7,44
|725.287.652
|% -6,18
|
|TSKB
|2,84
|254.116.015
|% -2,07
|
|SKBNK
|1,97
|172.612.326
|% 0,51
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6040
|18,6087
|% 0,15
|
|Euro
|18,2999
|18,3089
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,9939
|21,0992
|% 0,26
|
|Frank
|18,5053
|18,6168
|% -0,25
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,14
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.646
|-11,28
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,34
|
|Cumhuriyet
|6.677
|6.778
|46,00
|
|Tam
|6.678
|6.789
|80,00
|
|Yarım
|3.254
|3.317
|37,00
|
|Çeyrek
|1.632
|1.658
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,09
|19,13
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,18
|
|B. Petrol
|89,83
|89,83
|-1,51
|