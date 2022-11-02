***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2022 10:21
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [YAPRK]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076117
BIST
10:184.063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 7,90
|Açılış
|: 4.059
|
|Önceki Kapanış
|: 4.055
|
4.067
En Düşük
4.040
10:1818,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0337
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
10:1818,4005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0413
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4535
En Düşük
18,2949
10:18988,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,04
|Açılış
|: 988,26
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
989,48
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler10:18
|VAKKO
|37,26
|10.084.419
|% 9,98
|
|AKCNS
|53,20
|28.204.312
|% 9,92
|
|BRLSM
|19,42
|61.602.752
|% 7,83
|
|AZTEK
|21,14
|33.774.406
|% 7,53
|
|ATSYH
|140,00
|1.477.140
|% 7,36
|
|MARTI
|5,58
|12.225.820
|% -9,71
|
|CELHA
|21,10
|10.882.946
|% -7,86
|
|EMNIS
|53,80
|28.944
|% -7,56
|
|ERBOS
|161,30
|70.756.256
|% -6,76
|
|SASA
|123,50
|132.598.432
|% -6,08
|
|THYAO
|102,10
|618.347.309
|% -0,29
|
|ASELS
|33,90
|484.212.881
|% 1,68
|
|PETKM
|13,89
|410.732.889
|% 2,06
|
|EREGL
|29,98
|344.185.461
|% 1,01
|
|KONTR
|113,10
|327.989.522
|% 4,82
|
|EKGYO
|4,55
|308.147.170
|% 0,89
|
|IHLAS
|0,82
|26.514.287
|% 1,23
|
|PETKM
|13,89
|410.732.889
|% 2,06
|
|ALBRK
|2,36
|58.219.528
|% 3,06
|
|TSKB
|3,01
|64.848.324
|% 1,35
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6169
|18,6226
|% 0,20
|
|Euro
|18,3946
|18,4055
|% 0,25
|
|Sterlin
|21,3226
|21,4295
|% 0,17
|
|Frank
|18,5519
|18,6636
|% 0,18
|
|Riyal
|4,9395
|4,9643
|% 0,13
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.652
|3,57
|
|Altın Gr.
|988
|988
|3,26
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.645
|6.701
|6,00
|
|Yarım
|3.238
|3.276
|3,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.637
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,64
|19,68
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,79
|0,04
|
|B. Petrol
|95,60
|95,60
|0,95
|