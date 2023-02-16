***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.02.2023 10:10
***YAPRK*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
YAPRK.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1113808
BIST
11:335.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 72,54
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.996
11:3318,8512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 19,0970
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
11:3320,4500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0900
|Açılış
|: 20,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,4600
En Düşük
20,4100
11:331.116,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,46
|Açılış
|: 1.116,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler11:33
|OYAKC
|30,14
|193.906.133
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|15.667.579
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|5.445.154
|% 9,99
|
|CMBTN
|613,00
|3.920.135
|% 9,99
|
|AFYON
|9,48
|24.088.197
|% 9,98
|
|RAYSG
|14,15
|2.205.784
|% -9,99
|
|AGESA
|26,50
|33.660.850
|% -9,68
|
|MACKO
|59,55
|273.302.981
|% -9,64
|
|AKGRT
|2,71
|90.979.179
|% -8,45
|
|SKTAS
|3,51
|11.375.007
|% -8,12
|
|THYAO
|143,90
|3.820.468.864
|% 2,86
|
|EREGL
|42,38
|2.844.675.535
|% 2,57
|
|TUPRS
|625,00
|1.862.181.208
|% 8,71
|
|SISE
|44,24
|1.722.904.260
|% 3,61
|
|KRDMD
|18,98
|1.687.496.734
|% 8,52
|
|KRDMD
|18,98
|1.687.496.734
|% 8,52
|
|EKGYO
|7,32
|629.510.704
|% 1,67
|
|AKBNK
|16,50
|1.375.926.503
|% 2,04
|
|YKBNK
|9,22
|717.975.325
|% 3,13
|
|EREGL
|42,38
|2.844.675.535
|% 2,57
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8473
|18,8512
|% 0,01
|
|Euro
|20,4400
|20,4500
|% 0,44
|
|Sterlin
|22,6556
|22,7692
|% 0,21
|
|Frank
|20,3520
|20,4746
|% 0,17
|
|Riyal
|5,0114
|5,0366
|% 0,04
|
|11:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|2,35
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.517
|7.631
|-117,00
|
|Tam
|7.598
|7.658
|23,00
|
|Yarım
|3.712
|3.747
|11,00
|
|Çeyrek
|1.856
|1.874
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,70
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,17
|13,19
|0,06
|
|B. Petrol
|86,05
|86,05
|0,67
|